Il programma partner di Proofpoint elimina inutili complessità Il nuovo Element Partner Program promette semplicità, con due livelli di coinvolgimento e numerosi incentivi e strumenti di supporto al marketing e alle vendite. Pubblicato il 15 febbraio 2023 da Redazione

Proofpoint lancia un nuovo programma partner per aiutare managed service provider (Msp), managed security service provider (Mssp), distributori e rivenditori a valore aggiunto a ottenere maggiori vantaggi in modo più semplice. Il nuovo Proofpoint Element Partner Program si presenta con la promessa di eliminare la complessità associata a molti dei programmi di canale del settore Ict.

“Abbiamo costruito Proofpoint Element da zero, partendo dall’approfondito riscontro dei nostri partner di canale”, ha raccontato Joe Sykora, senior vice president, global channel and partner sales di Proofpoint. "Troppi partner program sono rallentati da inutili complessità, ed è per questo che siamo entusiasti di offrire un programma lineare, moderno e chiaro da capire, che aggiunge vero valore ai partner. Stiamo potenziando i nostri investimenti in persone, piattaforme e strumenti che rafforzino la posizione complessiva dei nostri partner e le loro opportunità di business."

Il programma è strutturato su soli due livelli a cui sono associati vantaggi evidenti e trasparenti. Il livello Core è il punto di partenza per tutti partner di canale, a prescindere dalla tipologia (Msp, Mssp o Var), con requisiti minimi di accesso. Si ottengono diversi vantaggi in fase di vendita e azioni di supporto come registrazione delle trattative, certificazioni di vendita, formazione tecnica e premi.

Passano al livello Elite i partner che raggiungono obiettivi di fatturato superiori, che investono nella formazione commerciale e tecnica e che promuovono attivamente le soluzioni Proofpoint. Oltre ai vantaggi del livello base, sono previsti tra le altre cose sconti significativi sulla registrazione delle transazioni, un Channel Account Manager dedicato, priorità nell'allocazione dei fondi di marketing disponibili e un Value Incentive Rebate basato su impegni di crescita del fatturato (definiti in un business plan annuale congiunto).

Il rinnovato programma partner fornisce anche altre risorse per la formazione, sviluppo marketing, abilitazione alle vendite e supporto tecnico, tra cui un piano di sconti aggiornato, accesso ai laboratori di Proofpoint, contenuti personalizzati e campagne su misura, servizi di consulenza, ambienti A/B dedicati a test interni, formazione e demo per i clienti. I partner possono anche scegliere di specializzarsi su competenze particolari, come la security awareness, la prevenzione della perdita di dati, la gestione delle minacce interne o il Casb (Cloud Access Security Broker).