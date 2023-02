Il salto in alto dei professionisti con Genya Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato un ecosistema digitale innovativo che aiuta i commercialisti ad affiancare la propria clientela. Pubblicato il 15 febbraio 2023 da Redazione

A un’azienda che punta alla crescita servono più elementi: prodotti, marketing, produzione, logistica e consulenza manageriale, amministrativa e finanziaria. Non necessariamente tutte all’interno. Una Pmi di qualsiasi settore produttivo ha bisogno di una struttura, di un workflow, di un impianto collaborativo interno ed esterno solido ed efficiente. Il collante dell’intera struttura è digitale.



Una rete collega tutti i protagonisti dell’impresa, interni ed esterni. Tutti, all’interno della struttura digitale, concorrono al progresso dell’azienda. Se la crescita coinvolge naturalmente tutti i componenti dell’azienda, chi sostiene e collabora con l’impresa dall’esterno deve operare con strumenti, sistemi e soluzioni simili, se non addirittura superiori, per poter vivere la crescita con lo stesso ritmo.

Concentriamoci su una categoria consulenziale che sta acquisendo sempre più importanza per una Pmi: lo Studio Professionale, il commercialista. La strategia amministrativa, finanziaria e tributaria è componente totalmente integrata nella strategia complessiva dell’impresa. Il coordinamento spetta spesso all’interazione tra il manager e il consulente. Se la potenza digitale dell’impresa è concentrata nell’area produttiva e commerciale, è il professionista che deve supportare l’azienda con le adeguate strategie che le consentiranno una sostenibile gestione amministrativa e finanziaria.

Gli strumenti di dialogo con l’impresa ci sono tutti. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato un ecosistema digitale innovativo che consente al professionista di affiancare la propria clientela adeguatamente. Genya è un progetto digitale unico, dalla cui matrice sono state sviluppate tutte le soluzioni che permettono sia l’assolvimento degli adempimenti sia l’estrazione di dati e informazioni. Genya propone un'architettura unificata e interoperabile tra studi professionali e piccole e medie imprese. Soluzioni digitali in cloud studiate per rendere veramente facile e naturale la collaborazione fra professionista e cliente.

Accessibile da qualunque dispositivo (desktop, notebook, tablet e smartphone) e su ogni sistema operativo, Genya significa operatività, ricerca e monitoraggio di dati e informazioni, così essenziali per la gestione sia dello Studio sia delle imprese clienti dello Studio. La ricchezza dell’ecosistema Genya è data da due fondamentali prerogative: la semplicità d’uso e l’erogazione di dati e informazioni.



La piattaforma, con tutto il complesso di software interconnessi e collaborativi, è innovativa proprio grazie alla facilità d’uso. Tutti gli applicativi che compongono oggi la galassia Genya sono intuitivi e “plug and play”. Assolvono al loro compito in modo rapidissimo e con l’utilizzo di ampissima automazione che evita in buona parte l’errore umano, di compilazione o inserimento.



L’ecosistema Genya è una vera e propria miniera di dati e informazioni che, una volta elaborati e sistematizzati, porteranno il professionista a realizzare le più adeguate strategie amministrative, finanziarie e tributarie. L’efficacia di strumenti basilari quali Genya Bilancio, Genya Contabilità e Genya Dichiarativi si evince nella drastica riduzione dei tempi di esecuzione, grazie a nuovi algoritmi capaci non solo di realizzare perfettamente gli adempimenti, ma di dischiudere anche il patrimonio analitico contenuto negli elaborati.



Proprio in fatto di analisi dei dati, il professionista potrà anche farsi aiutare da una nuova figura professionale, il Data Analyst. Questa nuova professionalità inizia ad essere necessaria anche negli Studi professionali come figura intermedia tra l’operatore e il professionista. La valutazione, la sistematizzazione, l’analisi e l’interpretazione dei dati prodotti, non solo dai software ma anche dall’organizzazione del cliente, porta a informazioni utili a guidare il processo decisionale o migliorare l’attività. Al professionista starà poi il compito di sintetizzare i dati in una strategia operativa da proporre al cliente. Questo rappresenta un vero salto in alto del professionista e del suo Studio, sempre più aperto alle nuove tecnologie e alle nuove professionalità.