Infinidat entra in una nuova fase con la nomina di Phil Bullinger Il manager esperto di storage è stato scelto come nuovo Ceo, dopo il periodo di transizione in cui l’azienda era entrata in seguito alle dimissioni di Moshe Yanai. Pubblicato il 08 gennaio 2021 da Redazione

Infinidat ha finalmente un nuovo Ceo: è Phil Bullinger, un veterano dell’industria dello storage, con alle spalle trent’anni di carriera e, come incarico più recente, il ruolo di senior vice president e general manager della deivisione Data Center di Western Digital. In precedenza, Bullinger aveva lavora in Dell Emc e in Oracle. La sua nomina permette all’azienda di voltare pagina: dallo scorso maggio Infinidat - società specializzata in soluzioni per lo storage, il consolidamento dati, la business continuity e la virtualizzazione - era entrata in una fase di transizione dopo le dimissioni dell’allora Ceo e fondatore dell’azienda, Moshe Yanai.

Festeggiati i 70 anni, nel maggio del 2020 il manager si era fatto da parte assegnando l’incarico di co-Ceo a due dirigenti di Infinidat, il chief operating officer Kariel Sandler e il direttore finanziario Nir Simon. A fine anno, poi, la società si era meritata per la seconda volta consecutiva l’inserimento nel gruppo dei “leader” all’interno del Magic Quadrant di Gartner per gli array di storage primario.

Ora, con il 2021, inizia un nuovo capitolo. A detta dell’ufficio stampa, Bullinger potrà “guidare Infinidat nella sua prossima fase di crescita”, e contribuire a “espandere le capacità e l’ampiezza del go-to-market”.

“Le innovative e collaudate soluzioni di Infinidat eliminano i rischi e le sfide che i clienti devono affrontare per trovare il giusto equilibrio tra prestazioni, disponibilità e costi dello storage su scala petabyte”, ha dichiarato Bullinger. Scott Gilbertson, un membro del Board of Directors di Infinidat, ha sottolineato fra le qualità del nuovo Ceo la sua “grande esperienza nella supervisione dello sviluppo prodotto, della strategia e delle operations”.

Alon Rozenshein, Cfo di Infinidat

Infinidat ha anche annunciato la nomina di Alon Rozenshein nel ruolo di chief financial officer. I manager vanta un’esperienza ventennale nel campo della gestione finanziaria di aziende internazionali, fra le quali (nel suo ultimo incarico) Clarizen, un fornitore di soluzioni per la produttività e la collaborazione.