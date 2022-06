Infinidat mette James Lewis alla guida del canale Emea e Apj Il manager vanta una lunga esperienza nell’ambito delle vendite e della gestione del canale per aziende tecnologiche. Pubblicato il 13 giugno 2022 da Redazione

Infinidat, azienda specializzata in sistemi di storage ad alta capacità, ha nominato un nuovo direttore delle attività di canale per le regioni Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e Apj (Asia-Pacifico e Giappone): è James Lewis, manager con una profonda esperienza in ruoli di guida delle vendite nell’ambito IT, storage e network security. Nella propria carriera ha ricoperto differenti ruoli in ambito sicurezza, storage area network (San), storage enterprise, IT service management, IT strategy, servizi professionali, cloud computing e virtualizzazione. Prima di specializzarsi in ambito sales per il settore tecnologico, Lewis ha prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti.



Recentemente ha lavorato per Data Interchange come direttore delle vendite di canale ed è stato Strategy and growth officer per Altdata Technology Solutions. Nel suo curriculum ci sono anche in 15 anni trascorsi a Londra e Francoforte lavorando all’interno di ed Emc Rsa, e maturando in queste aziende una importante esperienza nel reclutamento, nell'abilitazione e nella leadership di partner di canale e distributori.



Ora, entrando in Infinidat, dalla sede di Francoforte della multinazionale Lewis opererà come channel director Emea & Apj con l’incarico di orientare le attività e le strategie di relazione con il canale dei partner. "Sono entusiasta di entrare a far parte di un team stimolante come quello di Infinidat, azienda che ho sempre ammirato per la combinazione unica di innovazione tecnologica ed eccellenza del servizio clienti”, ha commentatoLewis. “Infinidat è molto apprezzata all'interno della comunità dei partner di canale e la reputazione del marchio è destinata a crescere sempre di più man mano che le esigenze di consolidamento dei dati continua a crescere".

"Siamo lieti di dare il benvenuto a James Lewis nel nostro team”, ha detto Richard Bradbury, senior vice president Emea & Apj dell’azienda. “Il successo dei partner di canale è al centro della strategia e dei risultati di Infinidat, quindi, individuare la persona giusta per ricoprire questo ruolo è di fondamentale importanza. È un momento cruciale per Infinidat, di crescita e successo e grazie alla guida di James siamo sicuri che i nostri team di canale Emea e Apj otterranno risultati ancora più entusiasmanti".