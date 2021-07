Infor vende il ramo Enterprise Asset Management a Hexagon Il gruppo industriale svedese acquisirà per 2,75 miliardi di dollari le attività Eam (Enterprise Asset Management) di Infor e creerà con quest’ultima una “relazione strategica”. Pubblicato il 06 luglio 2021 da Redazione

Infor ha deciso di vendere una parte della società, ovvero le attività riguardanti l’Enterprise Asset Management (Eam) per circa 2,75 miliardi di dollari. Tanto pagherà, in cash e azioni, il gruppo industriale svedese Hexagon AB, con cui Infor ha appena siglato un contratto di vendita. Ma l’accordo è ben più ampio, prevedendo anche l’avvio di una “relazione strategica” tra Infor e Koch Equity Development (entrambe società controllate di Koch Industries) ed Hexagon, con l’obiettivo di servire meglio i clienti condivisi.

Come risultato della transazione, Koch avrà anche una quota di proprietà in Hexagon. Il principale azionista del gruppo industriale, Msab, “ha intenzione di proporre Brett Watson, Presidente di Koch Equity Development, per la nomina al Board of Directors, non appena possibile dopo la chiusura dell’accordo”, fa sapere la nota stampa diffusa da Infor.

Le attività di Infor ed Hexagon rimarranno separate fino al completamento della transazione, ancora soggetta ad approvazione normativa. In seguito, la tecnologia di Enterprise Asset Management di Infor potrà unirsi alle soluzioni di digital reality di Hexagon, tra cui sensori, software e tecnologie autonome. Infor, inoltre, potrà meglio focalizzarsi sulle attività più strategiche, cioè le suite Erp in cloud specializzate per settori, e “mantenere una visione a lungo termine del mercato”. L'attività Eam di Infor e i suoi circa 500 dipendenti opereranno come parte del segmento Industrial Enterprise Solutions di Hexagon, ma serviranno tutte le attività Hexagon incentrate su manifatturiero, impianti industriali, miniere, aziende agricole, mobility, edifici, infrastrutture, città e nazioni, e difesa.

"È un’operazione win-win per Infor ed Hexagon, così come per i nostri clienti e dipendenti", ha dichiarato Kevin Samuelson, Ceo di Infor. "Consente a Infor di raddoppiare l’impegno nel fornire soluzioni innovative e specifiche per il settore che aiutino ad affrontare le maggiori sfide aziendali dei nostri clienti. E ci permette di collaborare con un’azienda che si trova nella posizione unica di poter offrire ai clienti Infor Eam un’ulteriore trasformazione digitale grazie all’integrazione delle capacità di gestione degli asset di Infor Eam con le soluzioni e le piattaforme di digital reality di Hexagon”.

“Combinando le funzionalità di gestione degli asset di Infor Eam, integrate e specifiche per settore, con le nostre soluzioni e piattaforme per la digital reality possiamo migliorare le performance degli asset aziendali ben al di là di quanto Eam possa ottenere autonomamente, dall’ottimizzazione della manutenzione predittiva alla riduzione del consumo energetico, fino al supporto di altre iniziative di sostenibilità”, ha aggiunto Ola Rollén, presidente e Ceo di Hexagon. “I clienti e i partner di Infor Eam possono aspettarsi una transizione graduale con sinergie significative che produrranno una crescita più rapida e maggiori opportunità, compresa l'espansione in nuovi verticali, nonché in mercati poco serviti come l'Asia Pacifico”.

Attualmente diverse società del gruppo Koch già utilizzano Infor Eam e le soluzioni Hexagon per ottimizzare le performance dei progetti aziendali e per la gestione degli impianti industriali. Koch ed Hexagon hanno firmato un memorandum d’intesa per espandere ulteriormente l'uso di queste soluzioni.