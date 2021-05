Installare gli aggiornamenti è una scocciatura, molti non lo fanno Uno studio di Kaspersky svela che in Italia un utente su due rimanda costantemente le procedure di update, considerate una perdita di tempo. Pubblicato il 17 maggio 2021 da Redazione

Installare un aggiornamento software può essere un’attività noiosa, lunga e poco divertente. Non suscitano nessuna sorpresa i risultati emersi da una nuova indagine condotta ad aprile 2021 dalla società di ricerca indipendente Savanta per conto di Kaspersky: su 15mila utenti intervistati in 15 Paesi (persone che usano Pc, tablet o smartphone o tablet nella loro attività lavorativa), molti considerano l’installazione di un update come una scocciatura. In Italia la percentuale di chi la pensa così e tende a rimandare in continuazione queste operazioni arriva al 50%.

La maggior parte delle volte ciò accade perché le notifiche arrivano durante le ore di lavoro (35%), perché l’utente in quel momento sta usando il dispositivo per un’attività che non vuole interrompere (26%) o ancora perché non vuole chiudere le applicazioni aperte (23%).

Se questi dati forse non stupiscono (poiché appartiene all’esperienza personale la difficoltà di dover stare con il computer bloccato in attesa che l’update si completi), d’altra parte sono dati che preoccupano, considerando la rapidità dei criminali informatici nello sfruttare le vulnerabilità dei software non aggiornati. Bisognerebbe restringere il più possibile la “finestra di tempo” in cui gli autori degli attacchi possono agire, e invece molti utenti la lasciano consapevolmente spalancata. Nel complesso, il 62% degli intervistati crede che rimandare l’installazione degli aggiornamenti non rappresenti un problema per la sicurezza.

Tra il perdere tempo per fare un update o l’ingnorare il problema, c’è però una terza via: installare gli aggiornamenti mentre si fa altro. Secondo il 34% degli italiani intervistati, il tempo trascorso in attesa dell’installazione potrebbe essere impiegato in modo produttivo. Un intervistato su cinque, quanto la procedura di update è in corso, cambia semplicemente dispositivo e continua a dedicarsi a quanto stava facendo. Il 41% degli utenti, invece, è ben contento di prendersi una pausa dalla tecnologia e occupa il tempo dell’attesa facendo qualcosa di rilassante.