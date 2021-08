Integrato e in cloud: il sistema informativo ideale per le Pmi manifatturiere Per essere veloci, flessibili e proattive, per le aziende manifatturiere è meglio il cloud, che consente anche una gestione olistica dei dati. L'esempio di Serenissima Informatica. Pubblicato il 04 agosto 2021 da Redazione

La pandemia ha cambiato le regole del gioco di tutte le organizzazioni. Anche le Pmi devono confrontarsi con tempi e modi diversi rispetto al passato, ma paradossalmente hanno un'arma più efficace rispetto all grandi aziende: il cloud. Intendiamoci, non che le imprese di dimensioni impegnative non ricorrano alla "nuvola" ricovandone grandi vantaggi, anzi. Ma le PMI possono farlo con tempi e costi molto limitati.

"Non si può più essere solo reattivi ma bisogna essere proattivi", dice Fabio Ballin, Product Manager per le soluzione Microsoft di Serenissima Informatica, "inoltre bisogna essere in grado di ragionare in modo olistico quando si progetta il sistema di gestione dei dati. Dati che devono essere, ancora di più rispetto al passato, trasformati velocemente in informazioni utili per prendere le migliori decisioni".

Per Serenissima Informatica, i pilastri della digital trasformation sono quattro: modalità di ingaggio sempre più efficaci verso il cliente, la capacità di dare ai dipendenti strumenti sempre più potenti per lavorare in un contesto multicanale, la possibilità di trasformare i prodotti ma anche i processi, per diventare più snelli e automatizzati.

"Per fare questo", spiega Ballin, "bisogna fare grande uso dei dati, in quantità sempre maggiori, e di intelligence. Serenissima Informatica ha costruito, a questo scopo, un'offerta basata su cloud e sulla tecnologia Microsoft (di cui l'azienda è partner dal 2004). Il primo ci permette di lavorare con un approccio flessibile e olistico (tutte le applicazioni che proponiamo sono cloud native e hanno quindi una naturale predispozione a essere integrate), la seconda costituisce il fulcro attorno alla quale assemblare un'offerta veramente unica per le PMI del comparto manifatturiero".

Serenissima Informatica sfrutta ovviamente il cloud di Microsoft Azure ma soprattutto il substrato tecnologico della Microsoft Power Platform (Power BI, Power Apps, Power Virtual Agents e Power Automate) per assemblare tutti i tasselli che compongono l'ossatura informativa di una PMI manifatturiera, vale a dire ERP, MRP e MES, comprese le applicazioni adottate direttamente nelle isole e sulle linee per monitorare la produzione.

Al centro di tutto c'è Microsoft Dynamics 365 Business Central, che copre tutti i processi di gestione delle informazioni delle PMI. Serenissima Informatica integra e affianca però altri due elementi che completano il sistema: Netronic VAPS e Clever MES, due applicazioni cloud native che la società ha integrato perfettamente all'interno dell'ambiente Dynamics, creando un sistema unico e particolarmente efficace per il controllo totale di tutti i processi.

Dynamics 365 Business Central: il cloud intelligente

Con Dynamics l’interfaccia è nativamente Web, e consente di ottenere un prodotto cloud e moderno, per tutti i device, anche tablet e smartphone. Ovviamente Serenissima Informatica ha sfruttato tutta una serie di integrazioni con il mondo Office (Outlook in particolare, ma anche Excel), e ha trasferito al cliente una caratteristica intrinseca di Dynamics: la navigabilità del dato (cioé la possibilità di fare drill down da qualsiasi contesto per analizzare a fondo le informazioni). Con Power Automate Serenissima può creare flussi e processi in modo grafico, realizzabili senza necessariamente scrivere codice, connettendo i vari applicativi nel cloud. Business Central incorpora anche algoritmi di intelligenza artificiale che ricavano automaticamente alcuni insight che aiutano a gestire l’azienda (ad esempio previsione del flusso di cassa, basato sullo storico e sugli algoritmi di Azure Machine Learning).

Un piano di produzione (MRP) dentro Dynamics

Da Business Central è anche possibile gestire le distinte base dei prodotti (anche a più livelli se uno dei componenti a sua volta è composta da altri pezzi) ma anche il ciclo di produzione, le fasi di lavoro in cui vado a definire, una per una, il tempo di setup, il tempo di lavorazione, il tempo di attesa e il tempo di spostamento, riuscendo a gestire tutti i parametri. Ovviamente è possibile tenere sotto controllo tutti i costi: materiali, mano d’opera e generali, conoscendo quanto incide ogni singola voce sulla costificazione del prodotto finale. Quindi si possono pianificare la produzione e i relativi ordini. perché il sistema di suggerisce, ad esempio che cosa ordinare e che cosa produrre (ottimizzando tempi e costi), creando automaticamente gli ordini di produzione e gli ordini di acquisto.

"Netronic VAPS ci aiuta a creare delle simulazioni grafiche, in modalità Gantt", dice Ballin, "per vedere tutti gli ordini di produzione e anche i legami tra i vari ordini, il tutto senza uscire dentro all’ambiente Business Central. In questo modo, l'azienda riesce ad esempio a limitare le giacenze e manterene un costo di magazzino basso. Il sistema ottimizzerà inoltre la produzione nelle fasce orarie migliori. L’utente può ovviamente modificare le varie fasi manualmente, con controlli automatici da parte del sistema, che andrà a verificare che i tempi siano rispettati e le risorse siano effettivamente disponibili".

Il controllo anche vicino alle macchine, sempre in ambiente Dynamics

Una volta rilasciato l’ordine di produzione, le aziende hanno bisogno di controllare che tutto proceda come previsto. In questo caso Serenissima Informatica mette a disposizione Clever MES, un software in cloud e basato su Web, integrato anch'esso in Dynamics, che riporta a livello di isola di produzione tutti i dati dell’ordine, con un’interfaccia semplice e touch. Grazie a Clever MES l'azienda ha il totale controllo di come procede la produzione con le tempistiche, i materiali usati e gli scarti.

In sintesi, la soluzione integrata proposta da Serenissima Informatica, consente di affiancare Erp, Mrp e Mes per realizzare, tra le altre cose, una schedulazione a capacità finita e approntamento di cicli alternativi con una semplice modalità drag and drop. "Una schedulazione visuale e avanzata", conclude Ballin, "svolta interamente dentro l'ambiente Business Central che copre veramente tutte le esigenze di gestione e pianificazione e arriva fino all'analisi dettagliata dei costi".

