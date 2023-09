Intelligenza artificiale “in loco” a costi ridotti con Lenovo ThinkEdge Il nuovo server ThinkEdge SE455 V3 impiega processori Amd Epyc per garantire elevate prestazioni ed efficienza energetica in carichi di lavoro di AI. Si distingue, inoltre, per la silenziosità. Pubblicato il 19 settembre 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale raggiunge l’edge computing con l’ultima novità di Lenovo. L’azienda ha presentato il server ThinkEdge SE455 V3, equipaggiato con i nuovi processori Amd Epyc e con tecnologie di storage all-flash, di ottimizzazione acustica e di sicurezza targate Lenovo. La promessa è quella di fornire le prestazioni, la capacità di memoria e la scalabilità necessarie per eseguire i carichi di lavoro di AI più impegnativi direttamente nell’edge, alla fonte dei dati.



I casi d’uso spaziano dal retail alle strutture turistiche, dai servizi di pubblica sicurezza a quelli di risposta alle emergenze, includendo qualsiasi contesto in cui sia preferibile elaborare i dati alla fonte per ridurre la latenza o i consumi energetici connessi al trasferimento dati. Il nuovo server è anche rivolto alle società di telecomunicazione che richiedono elevati livelli di prestazioni, qui supportati dalla presenza di 64 core nella piattaforma di calcolo.

Lenovo sottolinea l’utilizzo, in questo prodotto, della “piattaforma Gpu più densa del settore”, a fronte però di un form factor compatto. Il ThinkEdge SE455 V3 è più piccolo della media di un server tradizionale e consente, secondo Lenovo, di ridurre i costi di possesso e ottenere maggiore capacità Gpu (fino al 50% in più) rispetto alle precedenti generazioni di ThinkEdge. Permette, inoltre, un raddoppio dello storage e un miglioramento dell’accelerazione PCI del 20% rispetto ad altri sistemi server edge già presenti sul mercato. La configurazione massima prevede 64 core "Zen 4c" ad alta efficienza energetica, e in questo caso si ottengono prestazioni analoge a quelle di altri server edge ma con consumi energetici inferiori di un terzo. Inoltre il produttore sottolinea l’ottimizzazione acustica di questo sistema, definito come “il dispositivo più silenzioso disponibile sul mercato”.

“Lenovo continua a estendere i confini delle potenzialità dell’edge con innovazioni e design all'avanguardia che portano l'intelligenza artificiale direttamente negli ambienti di lavoro", ha commentato Charles Ferland, Vice President e General Manager Edge Computing e Telecom dell’azienda. “Lenovo ThinkEdge SE455 V3 può contare sugli innovativi processori della serie Amd EPYC 8004 per offrire prestazioni con livelli di efficienza inediti all’edge, valorizzando l'intelligenza dei dati e abilitando le applicazioni IA di nuova generazione e allo stesso tempo riducendo il consumo energetico con un design compatto e silenzioso che funziona in modo poco intrusivo anche negli ambienti remoti più complessi".



Dal punto di vista della sicurezza, si segnala la presenza di alcune funzionalità fra cui TPM 2.0, Amd Infinity Guard, il rilevamento crittografato delle manomissioni e una lunetta di bloccaggio che impedisce l'accesso fisico alle porte.