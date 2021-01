Juniper compra Apstra per migliorare l'automazione delle reti Con l'acquisizione di Apstra, Juniper Networks entra in possesso di tecnologie per l'automazione e il networking “intent-based”. Pubblicato il 29 gennaio 2021 da Redazione

Le reti costruite con le tecnologie di Juniper Networks saranno sempre più automatizzate, sicure e “intelligenti”, grazie alla nuova acquisizione realizzata dalla società californiana: quella di Apstra, software house nata nel 2014 a Menlo Park. Apstra è specializzata in tecnologie di rete “intent-based”, che permettono una migliore analisi, automazione e sicurezza dei data center.

Il team Apstra è stato incorporato nella divisione Data Center di Juniper e il Ceo e cofondatore dell’azienda, David Cheriton, ha assunto la posizione di chief data center scientist. La chiusura dell’accordo permette a Juniper di progredire nella propria strategia, quella di “rendere disponibile un portfolio completo di soluzioni per il data center indirizzate a tutti i segmenti di clientela: enterprise, service provider e cloud provider”. Il portfolio delle soluzioni di Juniper potrà ampliarsi con nuove funzioni di automazione di rete basate su un’architettura multi-vendor aperta. Il risultato dell'integrazione sarà una soluzione consolidata, aperta, programmabile e altamente scalabile per le reti cloud e per i data center.

“ L’acquisizione di Apstra rappresenta per Juniper una pietra miliare che rafforza ulteriormente il nostro impegno per la trasformazione del data center”, commenta Mike Bushong, vice president of Data Center Product Management di Juniper Networks. “Il focus di Apstra su Intent-Based Networking, closed-loop automation e fabric assurance è il complemento perfetto per il nostro software e hardware, la cui eccellenza è ormai riconosciuta”.

“ Il cloud - visto non solo come destinazione dei workload ma anche come un modello operativo e insieme di tecnologie per l’automazione intelligente - sta introducendo profondi cambiamenti e sconvolgimenti”, sottolinea Brad Casemore, research vice president of Data Center Networks di Idc. “Sempre più le organizzazioni che possiedono e gestiscono data center propri si rendono conto che le reti devono essere modernizzate dal punto di vista sia dell’architettura sia della gestione, per poter supportare applicazioni e workload cloud nativi. Con l’acquisizione di Apstra, Juniper risponde al bisogno sempre più pressante da parte degli utenti di operazioni cloud-centriche più semplici e snelle che aiutino architetti e operatori di rete a collaborare in modo efficace per raggiungere una maggiore agilità durante tutto il ciclo di vita della rete”.