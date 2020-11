Kaspersky “trasloca” in Svizzera e apre un altro Transparency Center L’azienda ha completato il trasferimento delle attività di archiviazione ed elaborazione dei dati dalla Russia alla Svizzera e ha inaugurato in Nord America il suo quinto centro dedicato alla trasparenza. Pubblicato il 18 novembre 2020 da Redazione

Nuovi obiettivi raggiunti per Kaspersky: le principali tappe del progetto chiamato Global Transparency Center Initiative, a tre anni dal varo, sono state completate. L’obiettivo dichiarato era quello di coinvolgere la community degli esperti di sicurezza informatica e gli stakeholder del settore nella convalida e verifica dell'affidabilità dei prodotti, dei processi interni e delle operazioni aziendali. A tal fine il codice sorgente del software di Kaspersky è stato messo a disposizione per revisioni indipendenti e la società si è sottoposta a una serie di valutazioni di terze parti (tra cui l'audit SOC2 da parte di una delle Big Four tra le società di revisione) e ha ottenuto la certificazione ISO27001 per i servizi. Ma c’era un’altra promessa da mantenere, promessa che ora è stata portata a compimento: il trasferimento dell’infrastruttura di elaborazione dati dalla Russia alla Svizzera.

L’intenzione di “traslocare” in Svizzera era stata annunciata due anni fa. In territorio elvetico sono state trasferite le attività di archiviazione ed elaborazione dei dati di utenti che risiedono in Europa, Stati Uniti, Canada e in parte della regione Asia-Pacifico. I dati relative alle minacce informatiche che hanno interessato questi clienti (inviano alla rete di analisi automatica dei malware di Kaspersky) ora vengono elaborati in due data center a Zurigo.

"Da quando abbiamo annunciato la nostra Global Transparency Initiative”, ha annunciato Eugene Kaspersky, Ceo dell’azienda, “Kaspersky non solo ha riconfermato il suo impegno a essere un partner affidabile, ma ha anche anticipato le aspettative del mercato e delle autorità di regolamentazione. Nei tre anni successivi all'annuncio abbiamo assistito a un'importante trasformazione dell’approccio e delle normative in materia di sicurezza dei dati. Investire in fiducia e trasparenza sta gradualmente diventando uno standard del settore, e sono orgoglioso che la nostra azienda sia stata tra i pionieri e i promotori della trasparenza".

Un secondo annuncio arrivato in contemporanea riguarda l’apertura di un nuovo Transparency Center in Nord America, e più precisamente nella provincia canadese di New Brunswick. La struttura, la quinta del suo genere per Kaspersky, sarà gestita insieme alla CyberNB Association, ente no-profit di sicurezza informatica canadese che abitualmente collabora con il settore privato, il governo e il mondo accademico.

La struttura sarà operativa a partire dai primi mesi del 2021 e diventerà la quinta sede dell'azienda in cui partner di Kaspersky avranno l'opportunità di analizzare il codice sorgente e ricevere informazioni sulle pratiche di progettazione e di elaborazione dei dati, nonché sul suo portfolio di prodotti. Attualmente, a causa delle restrizioni sui viaggi e sui visitatori, i clienti e i partner possono esaminare il codice sorgente richiedendo l'accesso remoto ai Transparency Center (tramite questo link). La società ha anche rilanciato il suo primo Transparency Center a Zurigo, che è stato trasferito nel data center di Interxion.