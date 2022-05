Kevin Drinkall nominato direttore marketing Emea di Zyxel La società propone dispositivi e soluzioni per il networking, la protezione delle reti e degli ambienti cloud. Pubblicato il 30 maggio 2022 da Redazione

Zyxel Networks, società taiwanese specializzata in prodotti e soluzioni per la connettività e la protezione delle reti, dai firewall all’SD-Wan, ha ufficializzato la nomina del suo nuovo direttore marketing per la regione Emea: è Kevin Drinkall, professionista che vanta un’esperienza più che ventennale nel campo dell’informatica.

Entrato in Zyxel nel 2015, con il ruolo di technical presales engineer, Drinkall ha poi cominciato a occuparsi dello sviluppo del mercato con la successiva nomina di marketing development manager Emea per l’offerta wireless aziendale e il cloud. Ora, appena assunta la posizione di direttore marketing Emea (informalmente, da fine 2021), si è già occupato di supervisionare il lancio della nuovissima campagna "Just Connect", a supporto della piattaforma gestionale centralizzata Nebula Together.

"Zyxel si è guadagnata un'ottima reputazione tra clienti e rivenditori in tutta Europa grazie alla qualità della gamma di soluzioni di rete e all'entità dell'assistenza che offriamo ai nostri clienti”, ha commentato Drinkall. “Il nostro obiettivo è sempre fare di più e meglio, offrendo a utenti privati, startup, piccole e grandi imprese le soluzioni di rete di cui hanno bisogno. Sono orgoglioso di assumere la posizione di direttore marketing Emea in questo momento di grande crescita per Zyxel, mentre continuiamo a lavorare con i nostri clienti per offrire soluzioni di cloud networking intuitive e potenti, che consentano di realizzare appieno il potenziale delle loro attività".

Operando tramite modello di vendita indiretto, Zyxel rivolge la propria offerta principalmente a due mercati, quello dei Service Provider, da un lato, e quello di aziende e rivenditori IT dall’altro. In Italia nel 2021 la società ha sperimentato una crescita a doppia cifra sotto la guida del country manager Valerio Rosano, con una strategia sempre più incentrata sul modello del cloud networking. Attraverso la propria rete di partner di canale, Zyxel raggiunge con le proprie tecnologie una clientela composta da un milione di aziende nel mondo, per un totale di 100 milioni di dispositivi di rete e connessione installati.