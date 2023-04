La Business Intelligence è al servizio dei viaggi di lavoro Cisalpina Tours, operatore turistico specializzato in business travel, ha sviluppato una piattaforma di analytics che aiuta le aziende clienti a gestire le spese di trasferta e viaggio. Pubblicato il 04 aprile 2023 da Redazione

Trasferte e viaggi di lavoro per le aziende possono essere un capitolo di spesa non irrisorio, e specie quando ci sono grandi numeri in ballo (molti spostamenti, molti pernottamenti e titoli di viaggio da prenotare) saper trovare le offerte dal miglior rapporto qualità/prezzo può fare la differenza. Qui si colloca il progetto di evoluzione tecnologica di Cisalpina Tours, operatore (parte di Gruppo Bluvacanze, di proprietà di Msc Crociere) specializzato in business travel e che conta attualmente più di 500 dipendenti e 800 aziende clienti.

La società ha investito in nuove soluzioni di analisi dei dati per le aziende clienti, in grado di garantire una migliore gestione delle spese di viaggio e lo sviluppo di una strategia di cost saving nella contrattazione con i fornitori. Cisalpina Tours ha sviluppato una propria soluzione di Business Intelligence basata sul cloud di Microsoft e sulla piattaforma di Qlik Sense, così da poter creare visualizzazioni, grafici, dashboard interattivi e app per le proprie analisi dei dati.

La soluzione, battezzata Cisalpina BI, è rivolta ai travel manager aziendali e più in generale alle figure che si occupano di gestire i dati relativi agli acquisti (e quindi alle spese di viaggio). La piattaforma permette di avere accesso in qualunque momento e in totale autonomia a tutte le informazioni relative alle trasferte e ai viaggi, potendo comunque sempre fare affidamento sul servizio di consulenza e supporto fornito dagli account manager di Cisalpina Tours.

“La progettazione della nuova piattaforma di business intelligence si è concentrata sulle rinnovate esigenze dei viaggi d’affari ed evidenzia un elevato numero di report di dettaglio e di sintesi su tutte le industry di acquisto dei servizi”, ha spiegato Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours.

I dati sono stati migrati dalla precedente piattaforma, in modo da consentire alle aziende clienti un raffronto con le performance relative ai tre anni precedenti. La soluzione si declina sulle diverse tipologie di monitoraggio degli andamenti della spesa e delle performance operative, in modalità continua e in tempo reale. Il grado di ampiezza e di approfondimento delle analytics è personalizzabile e sempre supportato da viste grafiche intuitive e interattive. Il cliente è in grado di personalizzare le query sia sulla base di esigenze standard sia per necessità ad hoc.

Cisalpina BI si affianca alle esistenti soluzioni di Cisalpina Tours per il monitoraggio del

travel budget. L’offerta già comprende strumenti tecnologici per il repricing/requoting e diverse soluzioni per le prenotazioni online, sviluppate con un occhio di riguardo per l’ottimizzazione dei processi, le prestazioni e la cybersicurezza. Aspetti importanti per Cisalpina Tours, che recentemente ha ottenuto la certificazione di sicurezza informatica ISO

27001.