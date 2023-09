La famiglia iPhone 15 si presenta, un lusso senza rivoluzioni Apple ha presentato i nuovi iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Via il connettore Lightning, arriva l’Usb-C. Pubblicato il 13 settembre 2023 da Redazione

L’iPhone 15 si presenta. In diretta da Cupertino, Apple ha svelato le caratteristiche e i prezzi dei nuovi iPhone 15, iPhone Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, oltre ai nuovi Apple Watch 9 e Ultra 2. Disponibile in nero, blu, verde, giallo e rosa e dotato di uno schermo da 6,1 pollici, l’iPhone 15 viene proposto in Italia al prezzo di partenza di 979 euro (per la configurazione da 128 GB). Per l’iPhone 15 Plus, modello con schermo da 6,7 pollici, si devono spendere almeno 1.129 euro per la configurazione di base.

I modelli “pro” si distinguono per alcune caratteristiche tecniche superiori e sono anch’essi declinati in due versioni, una da 6,1 e una da 6,7 pollici. La prima, l’iPhone 15 Pro, costa 1.239 euro e a salire a seconda delle configurazioni di memoria, mentre per l’iPhone 15 Pro Max si spendono almeno 1.489 euro. Con la permuta di un iPhone meno recente si può ottenere uno sconto che va da 30 a 850 euro, a seconda del modello.



Rispetto alla precedente generazione, l’iPhone 14, Apple ha leggermente tagliato i prezzi di debutto, ma non è questa l’unica notizia. Va segnalato anche debutto della porta Usb-C, che l’azienda ha dovuto adottare per adeguarsi alla normativa sul caricatore unico, abbandonando quindi l’interfaccia Lightning. Il melafonino resta quindi un oggetto di lusso, specie nelle sue varianti “Pro”, ma è un lusso leggermente più accessibile e soprattutto meno restrittivo in termini di accessori utilizzabili a contorno.



Al colpo d’occhio si nota la scocca in alluminio e il vetro a infusione di colore, ma dal punto di vista tecnico l’elemento più mirabile è forsa la fotocamera da 48 megapixel, associata a teleobiettivo con triplo livello di zoom. Prestazioni e velocità migliorano grazie al nuovo chip (proprietario) A17 Pro, frutto di processo produttivo a 3 nanometri, mentre a garantire immagini belle e nitide ci pensa uno schermo Oled Super Retina (con supporto a contenuti Dolby Visione e luminosità massima di 2.000 nits, il doppio di quella dell’iPhone 14).

La Dynamic Island dell'iPhone 15 (Immagine: Apple)

Dal punto di vista del design e dell’interfaccia, un cambiamento rispetto al passato è la presenza, al posto del notch, della Dynamic Island: un’area dinamica, come il nome suggerisce, che cambia in base alle notifiche da visualizzare e alle attività recenti. Apple la definisce come “una finestra sul mondo”. Diversi miglioramenti nel funzionamento si devono al sistema operativo a bordo, iOS 17, che permette maggiore personalizzazione e un’interazione più intuitiva con le app. Con l’iPhone 15 Apple prosegue, dunque, nell’evoluzione tecnica e di design del suo prodotto di punta, ma senza introdurre elementi rivoluzionari e senza particolari sorprese.

Stando ai più recenti dati di Counterpoint Research, nel mercato degli smartphone Apple mantiene il secondo posto in termini di market share e di unità commercializzate, dopo la capofila Samsung e prima di Xiaomi, Oppo e Vivo. La quota degli iPhone sul totale del mercato è pari al 17% (a volume) nel secondo trimestre del 2023, ovvero tre punti percentuali in più rispetto al 14% del 2021. Va detto, tuttavia, che i numeri del market share tradizionalmente variano da un trimestre all’altro (la quota di Apple negli ultimi anni è oscillata dal 14% al 23%, su base trimestrale) perché gli acquisti di iPhone si concentrano maggiormente nei mesi finali dell’anno e nel periodo natalizio in particolare.