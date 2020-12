La produzione personalizzata accorcia i tempi grazie a Sap Cy.Pag, azienda valtellinese tra i principali produttori di cilindri pneumatici, ha adottato le soluzioni Sap Customer Experience per digitalizzare il sistema di configurazione e di determinazione dei prezzi. Pubblicato il 21 dicembre 2020 da Redazione

L’automazione industriale ha rivoluzionato il mondo delle fabbriche, ma anche chi si occupa di produrre componenti per i macchinari industriali deve a sua volta ricercare una spinta, un’accelerazione continua. In questo caso, fornita dall’innovazione della tecnologia informatica. Nata nel 1995 a Morbegno, in Valtellina, Cy.Pag è a livello internazionale uno tra i principali produttori di cilindri pneumatici: negli oltre quattromila metri quadri del suo stabilimento non solo si costruiscono ma si progettano e sviluppano componenti destinati ad applicazioni industriali varie, dal settore automobilistico al tessile, passando per l’agroalimentare. Il core business di quest’azienda da 12 milioni di euro di fatturato annuo è rappresentato dai cilindri prodotti su misura, che vengono progettati e costruiti sulla base di specifiche esigenze dei clienti.

Il percorso di trasformazione tecnologica di Cy.Pag non è iniziato ieri bensì nel 2013, quando l’azienda ha adottato l’Enteprise Resource Planning Sap Erp Central Component (Sap Ecc) potendo così digitalizzare diversi processi produttivi. Forte del successo di questa prima iniziativa, l’azienda ha poi realizzato altri progetti di rinnovamento tecnologico, che hanno garantito un miglioramento dei sistemi di automazione e, più in generale, hanno permesso di ottenere una notevole flessibilità.

Ma il percorso era ancora incompleto: la società valtellinese aveva la necessità di rendere più efficiente ed efficace il processo di elaborazione delle offerte differenziate per prodotti configurabili. Il modello di business “make-to-order” evidenziava alcune lacune, legate sia alla configurazione degli articoli sia alla determinazione del prezzo finale. La personalizzazione dei cilindri di Cy.Pag, infatti, segue un processo guidato e controllato che permette di selezionare specifiche tecniche per ogni tipologia di prodotto. A queste specifiche tecniche si somma, poi, una diversificazione dei prezzi sulla base di promozioni speciali riservate al singolo cliente. La somma di questi due elementi, quindi, rendeva difficile per la forza vendita individuare il prezzo finale corretto da applicare al prodotto.

Per rispondere a questa esigenza, Cy.Pag. ha come prima cosa adottato la piattaforma Sap Sales Cloud, che ha permesso di fare a meno delle vecchie informazioni su carta e di creare, al loro posto, una vista completa e univoca per ogni cliente. In un secondo momento, con l’aiuto della società di consulenza AlteaUp, è stata adottato Sap Cpq (Configure Price Quote): uno strumento che aiuta la forza vendita a formulare le giuste configurazioni, a individuare il prezzo corretto in modo semplice e rapido. Una volta inserito a sistema, l’ordine di uno specifico articolo viene trasmesso automaticamente e direttamente alla produzione, ottimizzando così i processi di supply chain.

“Il mercato dell’automazione industriale è altamente competitivo, molto frammentato e registra anno su anno una crescita costante”, commenta Luca Pagni, corporate manager di Cy.Pag. “Per continuare a operarvi con successo è necessario quindi non solo specializzarsi, ma snellire e migliorare alcuni processi. Grazie alle soluzioni di Sap ora siamo in grado di risparmiare tempo nella fase di configurazione e di determinazione dei prezzi legati alla scelta delle caratteristiche tecniche dei prodotti. In parallelo abbiamo snellito e semplificato la procedura legata all’inserimento delle offerte. Le regole di configurazione e le informazioni sulle quotazioni ora sono tutte centralizzate. Inoltre, la soluzione cloud online consente un aggiornamento in tempo reale dei dati e questo ci permette di personalizzare anche la scontistica tenendo sotto controllo la marginalità. Grazie alla nostra nuova piattaforma possiamo garantire quella fattibilità tecnica richiesta dai clienti garantendo anche la profittabilità per la nostra società”.

Per il futuro l’azienda valtellinese si è posta l’obiettivo di lanciare un vero e proprio sito di e-commerce basato su Sap Cloud Platform, nel quale l’accesso al configuratore sarà consentito anche ai clienti. Questi ultimi potranno così elaborare in prima persona le richieste di cilindri pneumatici altamente personalizzati, e avviarne la produzione. Otterranno così il vantaggio di tempi di consegna più brevi, oltre a poter avere a disposizione su una piattaforma cloud i progetti dei propri componenti.