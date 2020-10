La realtà aumentata rende più divertenti gli acquisti su Amazon La nuova applicazione Amazon Augmented Reality, destinata a iPhone e iPad, interagisce con i codici QR impressi sulle scatole in cui vengono recapitati gli articoli. Pubblicato il 13 ottobre 2020 da Redazione

La realtà aumentata fa capolino nell’e-commerce di Amazon, confermando ancora una volta il ruolo di apripista d’innovazione della società di Jeff Bezos: una nuova applicazione, chiamata Amazon Augmented Reality, permette di interagire in modo ludico con gli articoli acquistati attraverso uno smartphone o tablet. O meglio un iPhone o un iPad, essendo questa novità per ora riservata ai dispositivi iOS. “Scarica l’app, punta la fotocamera del tuo dispositivo mobile sul codice QR di una scatola Amazon e immergiti nella realtà aumentata”, recita la descrizione pubblicata sull’App Store.

Per ora si tratta essenzialmente di giocare con contenuti digitali divertenti e creativi, facendo comparire sullo schermo del dispositivo degli elementi che trasformano la realtà: una zucca di Halloween al posto di una volto, un’automobile colorata al posto di uno scatolone, un cagnolino corgie che salta fuori dalla scatola quando il QR code viene acquisito dall’app.

Le immagini di realtà mista si possono salvare e condividere con gli amici, come faremmo con una fotografia, e per i soli iPhone e iPad dotati di tecnologia TrueDepth è anche possibile usare la fotocamera per tracciare i movimenti facciali di una persona e sfruttare funzioni ulteriori (come la “modalità selfie”).

Per l’utente si tratta di “un modo divertente per riutilizzare le scatole di Amazon prima di buttarle nel secchio della raccolta differenziata”, come spiegato dall’azienda, ma dal punto di vista di quest’ultima potrebbe trattarsi di un esperimento che aprirà la porta, in futuro, ad altri utilizzi della realtà aumentata applicata all’e-commerce. Intanto, nel presente, l’attenzione di Amazon si focalizza questa settimana sui risultati del sue Prime Day, le 24 ore di sconti e promozioni quest’anno in programma fra 13 e 14 ottobre.