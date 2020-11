La soluzione gestionale in cloud Genya è ancora più ricca Nel software di Wolters Kluver per commercialisti debuttano nuovi strumenti digitali per semplificare, snellire e automatizzare gli studi professionali e le imprese. Pubblicato il 20 novembre 2020 da Redazione

La missione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è di porsi come partner di riferimento dei propri clienti, professionisti o aziende, contribuendo al successo del loro business e a quello dei loro clienti finali. In quest’ottica la software house ha introdotto una serie di nuove soluzioni cloud end-to-end, sviluppate nell’ecosistema della suite Genya. ll professionista deve oggi assecondare, anche grazie alle soluzioni digitali, la trasformazione del proprio lavoro: sarà sempre meno concentrato sugli adempimenti e sempre più diventerà un “chief financial officer in outsourcing” delle aziende sue clienti.

Con tali presupposti la suite Genya si arricchisce di soluzioni che automatizzano e semplificano obblighi normativi nel campo della conservazione e archiviazione documentale, così come nell’ambito dei corrispettivi e dei telematici.

La soluzione Genya Corrispettivi SMART, presente nel portale di collaborazione Genya One Click, permette, ad esempio, di recuperare e importare in contabilità i dati dei corrispettivi dei clienti dotati di registratore telematico, minimizzando perdite di tempo ed errori. Allo stesso tempo Genya Corrispettivi SMART offre ai professionisti opportunità di servizi di consulenza sull’andamento delle attività dei loro clienti, grazie all’output della soluzione di analisi e statistiche, che fanno da base alla consulenza strategica, gestionale e finanziaria. Altro esempio è la nuova soluzione Genya Conservazione e archiviazione documentale, che raggruppa e consolida, con un’interfaccia utente intuitiva e immediatamente accessibile, le più avanzate tecnologie di conservazione documentale.

Grazie anche alle esperienze tecnologiche di ARKon, inoltre, con il Document Management System (DMS) di Genya, lo studio professionale dispone da oggi di un applicativo cloud end-to-end che agevola i processi quotidiani in modo intelligente, con soluzioni intuitive e funzionali che supportano le attività del professionista e del suo Studio. Il tool digitale favorisce l’efficienza grazie alla digitalizzazione a norma di fatture elettroniche, delle relative ricevute, dei documenti fiscali per cui occorre conservare una copia originale e di qualsiasi altro documento. Il nuovo software integra la soluzione BPM (Business Process Management), che in modo sorprendentemente semplice e veloce consente di trasformare qualsiasi procedura documentale in un flusso informatico.

Va a completare le novità in ambito dell’ecosistema Genya la soluzione Genya Telematici: questo tool digitale è arricchito con immediate e comprensibili dashboard che consentono il monitoraggio delle scadenze e dell’avanzamento delle attività di invio e recupero ricevute dello studio (dichiarativi e deleghe), oltre alla verifica dello stato di avanzamento delle attività per singolo cliente. Genya Telematici permette anche di importare le forniture generate con altri applicativi e di gestirne l’invio. Il nuovo software migliora la memorizzazione delle credenziali e consente un più agevole accesso al Cassetto Fiscale del cliente.

Pierfrancesco Angeleri, managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sottolineato che “La crisi economica e il difficile contesto causato dall’emergenza sanitaria di questi mesi stanno accelerando il processo di trasformazione digitale, rendendo necessario fornire ai professionisti e alle aziende strumenti efficaci per affrontare le nuove sfide e consolidare sempre più il rapporto consulenziale tra loro. Due sono stati i principi ispiratori della realizzazione delle nuove soluzioni digitali: l’incremento di efficienza operativa e la creazione di nuovi strumenti a valore. La missione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è di porsi come partner di riferimento dei propri clienti, siano essi professionisti o aziende, e di contribuire al successo del loro business e a quello dei loro clienti finali”.