La spesa It in ambito pubblico crescerà ancora nel 2021 Gartner stima che i processi di trasformazione digitale in corso frano crescere gli investimenti ancora almeno del 5% quest'anno. Pubblicato il 01 marzo 2021 da Redazione

All'inizio del 2020 ci si attendeva un'annata piatta, anzi in leggero calo per le spese It nel settore pubblico, ma a consuntivo si è registrata una crescita del 4,3%, secondo quanto stimato da Gartner.

Nel 2021 questi investimenti dovrebbero conoscere una crescita superiore, stimata dall'analista al 5,1%, per raggiungere i 483 miliardi di dollari. Questo rappresenterebbe un peso del 12,3% sul totale del volume d'affari del mercato dell'informatica globale, stimato a un valore di 3.922 miliardi di dollari.

Secondo Gartner, la sanità pubblica e le misure di prevenzione legate alla pandemia Covid-19, incluse le vaccinazioni, sono preoccupazioni prioritarie che spingono i governi ad accelerare sul tema della trasformazione digitale.

Considerando l'insieme dei segmenti che fanno parte dei settori It e telecomunicazioni in ambito pubblico, il software dovrebbe registrare la crescita più sostenuta. Il giro d'affari atteso prevede un incremento del 9,2%, per un totale di 118 miliardi di dollari.

Se le vendite di hardware dovrebbero generare un'ascesa del 5,6%, un valore simile dovrebbe essere ottenuto anche dal segmento dei servizi, quello che per tradizione genera il maggior volume, atteso per il 2021 a 169 miliardi di dollari.