La tecnologia aiuta gli sviluppi sportivi e non dell'Inter La collaborazione con Lenovo ha portato la società nerazzurra a raffinare le analisi sulle prestazioni di giocatori e squadra, ma anche a gestire e rafforzare la media house rivolta alla tifoseria. Pubblicato il 06 dicembre 2021 da Roberto Bonino

La preparazione delle partite di calcio, almeno ai livelli più alti, oggi non può più prescindere da un massiccio uso della tecnologia. I campioni d'Italia dell'Inter hanno avviato con Lenovo una collaborazione che va oltre la sponsorship e sfocia nell'utilizzo di soluzioni di iperconvergenza e storage evoluto per analizzare da un lato le prestazioni della squadra e dei singoli giocatori e dall'altro per gestire l'ampio patrimonio multimediale da mettere a disposizione della tifoseria. L'head of information system della società, Lorenzo Antognoli, spiega nell'intervista pubblicata su Technopolis, come la tecnologia supporta le esigenze dell'Inter, mentre Alessandro De Bartolo, amministratore delegato & country manager Infrastructure Solutions Group di Lenovo Italia, entra nel merito delle soluzioni adottate.