La trasformazione digitale rallenta, ma non dovrebbe farlo

La trasformazione digitale rallenta, dopo la corsa (a volte disordinata o improvvisata) del 2020 e quella (più ragionata) del 2021. Ma non si ferma e non può permettersi di farlo. Un nuovo report di Workday , società specializzata in applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e le risorse umane, evidenzia che per il 58% delle imprese il percorso di trasformazione digitale a fine 2021 già aveva rallentato o stava cominciando a farlo. Solo nel 14% dei casi continua o continuerà allo stesso ritmo, almeno secondo le aspettative dei dirigenti aziendali.



Tra gli intervistati (1.150 dirigenti aziendali senior di aziende nordamericane, europee e asiatiche di 13 settori), il 5 5% ha detto che la propria strategia digitale è stata superata, sempre o spesso, dalle esigenze del business. In sostanza, le necessità del business - produzione, vendite, marketing o quant’altro - cambiano più velocemente della tecnologia, dei processi e della cultura aziendale. E questo può essere ancor più vero oggi, in questi ultimi mesi segnati da sconvolgimenti geopolitici, rialzi dei costi delle materie prime e inflazione. Per dirla con le parole del report, il gap dell’accelerazione digitale si sta allargando.



Lo studio ha evidenziato che il rallentamento della trasformazione non è sempre dovuto a mancanza di motivazioni: gli ostacoli principali sono la carenza di competenze tra i dipendenti (nel 38% delle aziende) e le barriere culturali (35%). Inoltre, rispetto al periodo dei lockdown estesi, sono un po’ cambiate le aspettative: nel 2020, il 36% delle aziende si immaginava che presto, nel giro di tre anni, il proprio fatturato dovesse dipendere per i tre quarti da attività e processi digitali; nel 2021 solo il 13% delle aziende era ancora convinto di questo. Ciononostante, nessuno si azzarderebbe a dire che la trasformazione digitale non è stata e non sarà più necessaria.



“La trasformazione digitale non è più una scelta: è necessario stare al passo nel mondo in evoluzione di oggi ”, ha commentato Pete Schlampp , chief strategy officer, Workday. “Tuttavia, come mostra lo studio, c'è un gap di accelerazione che le organizzazioni devono affrontare per garantire che i loro percorsi verso il digitale stiano al passo con le esigenze in crescita e in evoluzione della loro attività”.



Come stanno reagendo le aziende a tutto questo? Tra i dirigenti che ricoprono ruoli finanziari , il 51% ritiene molto importanti le tecnologie per l’integrazione dei dati. Nell’ambito delle risorse umane , invece, il 50% riconosce il valore della cosiddetta employee experience, ovvero pensa che i dipendenti felici e soddisfatti siano un fattore propulsivo per la trasformazione digitale. I chief information officer , invece, non si mostrano troppo ottimisti, evidenziando difficoltà dovute ai vincoli dei sistemi legacy, difficili da aggiornare, e ai famigerati silos di dati.