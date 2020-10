Le novità di NetApp per ottimizzare la gestione multicloud Gli annunci riguardano Spot Storage, una soluzione serverless e storageless per i container di Spot, una nuova piattaforma autonoma per l’hybrid cloud e soluzioni di desktop virtuali basate su cloud. Pubblicato il 28 ottobre 2020 da Redazione

NetApp ha presentato una soluzione serverless e storageless per i container di Spot, una nuova piattaforma autonoma per l’hybrid cloud e soluzioni di desktop virtuali basate su cloud. Le nuove funzionalità, come spiega l’azienda, aiutano a semplificare e ottimizzare la gestione multicloud, per ottenere le massime prestazioni a un costo contenuto, offrendo una reale portabilità per applicazioni cloud “ricche” di dati e fornendo soluzioni di lavoro complete in ambienti di cloud ibrido.

“Per prosperare nella nuova normalità, la trasformazione digitale è diventata un imperativo aziendale. Per avere successo, le aziende devono ottimizzare le loro architetture IT ibride multicloud", afferma George Kurian, Ceo di NetApp. "Indipendentemente da dove si trovano i clienti nel loro percorso di trasformazione, NetApp può aiutarli a creare un data fabric per massimizzare il valore dei loro dati, garantire che le applicazioni vengano eseguite in modo ottimale e ottenere il meglio dal cloud".

Spot Storage è una soluzione serverless e storageless per container che, combinata con Spot Ocean, consente alle organizzazioni di creare, distribuire ed eseguire in modo conveniente applicazioni basate su microservizi su Kubernetes, senza dover amministrare storage e servizi dati. A detta di NetApp questa ottimizzazione Kubernetes consente alle organizzazioni di risparmiare fino al 90% su compute e storage. Tra le novità anche la piattaforma cloud volume autonoma, che fornisce un’esperienza unificata per gestire lo storage ibrido e multicloud di NetApp e i servizi dati. NetApp Cloud Manager offre piena visibilità e controllo sullo storage on-premise, Azure, Aws e Gcp, e offre un'esperienza cloud semplice e nativa per servizi dati avanzati: sincronizzazione, backup e tiering, raccolta di file e compliance.

Le ultime novità riguardano NetApp Virtual Desktop Management Service (Vdms), basato su cloud completamente gestito e un nuovo design validato di infrastruttura desktop virtuale (Vdi) in cloud ibrido. Queste soluzioni aiutano le organizzazioni a scalare le proprie risorse infrastrutturali per soddisfare le crescenti esigenze della forza lavoro impegnata da remoto. Le risorse possono essere continuamente ottimizzate senza aumentare la complessità e riducendo i costi fino al 50 per cento.