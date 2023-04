Le vendite di Sap Customer Experience affidate a Matteo Cremaschi Dal 2017 nella divisione Customer Experience di Sap Italia, il manager assume il ruolo di head of sales. Pubblicato il 03 aprile 2023 da Redazione

Nuova nomina in Sap Italia: Matteo Cremaschi diventa head of sales Customer Experience, ovvero assume la responsabilità di guidare le vendite nella divisione aziendale di cui fa parte dal 2017. In Sap da dieci anni, in precedenza Cremaschi ha lavorato per Cisco, all’estero e in italia. All’interno di Sap si è occupato di seguire i clienti strategici del settore bancario e poi del manifatturiero, per poi spostarsi nella divisione Customer Experience. Al suo interno ha seguito i mercati più importanti per Sap, ovvero prodotti di largo consumo, automobilistico e retail. Il manager è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Milano.

“Sono convinto che la customer experience rappresenti una leva di business strategica nell’economia digitale”, ha dichiarato Cremaschi. “I nostri clienti ci chiedono maggiore agilità nei loro processi aziendali, riducendo al contempo i costi di integrazione di soluzioni diverse. Dalla finanza alla supply chain, passando per l’e-commerce, la user experience e la customer experience, tutto dev’essere perfettamente integrato. Ciò richiede che le applicazioni sottostanti sostengano il customer journey dell’utente e del cliente in tempo reale”.

Le soluzioni Sap per la Customer Experience aiutano le aziende ad adottare un approccio centrato sui clienti, anziché sui processi, e a tal fine permettono di collegare diverse fonti di dati (vendite, siti di e-commerce, marketing, assistenza) e di analizzarli e ottenere insight anche con il supporto dell’intelligenza artificiale.



“Sap”, ha proseguito Cremaschi, “offre la rara combinazione di una conoscenza profonda di settore sviluppata in oltre cinquant’anni di storia e della vastità delle soluzioni dei processi di business per soddisfare queste esigenze. Da sempre il nostro Erp dispone di ampie funzionalità per ogni settore, ma ora abbiamo allineato anche il portafoglio Sap Customer Experience a un approccio incentrato per industry in modo da accelerare il valore generato per i clienti abilitando processi integrati end-to-end”.