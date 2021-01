Le videocamere di sorveglianza possono ledere la privacy Bitdefender ha scoperto un bug (poi risolto) presente in 1.500 videocamere di sicurezza LilfeShield: un malintenzionato avrebbe potuto origliare conversazioni e spiare i live streaming Pubblicato il 29 gennaio 2021 da Redazione

Si chiama LifeShield, ma questa videocamera per la sorveglianza di abitazioni e uffici potrebbe non essere un buono “scudo”, anzi: potrebbe consentire attacchi finalizzati a spiare e a rubare dati audio e video. Bitdefender ha scoperto un bug nel software nei sistemi di videosorveglianza LifeShield (videocamere e videocitofoni smart), grazie al quale eventuali malintenzionati potrebbero accedere ai live streaming di questi dispositivi.



Va detto che l'azienda proprietaria del marchio LifeShield, Adt, è stata informata del problema e ha prontamente avviato la distribuzione di alcune patch dai propri server di produzione verso tutti i 1.500 dispositivi interessati dal problema.



Ugualmente, la scoperta è preoccupante perché mostra la debolezza di sistemi Internet of Things che dovrebbero concorrere alla sicurezza di case, uffici e persone, e che invece possono rappresentare un rischio per la privacy (quantomeno).