Lenovo 360: più competenze ai partner, più valore alle soluzioni Lenovo 360 si rivolge a un canale di partner esteso che può proporre sia l’offerta intelligent device, sia quella data center, oggi unificate. Impegno sugli skill che abilitano ai servizi Pubblicato il 09 marzo 2023 da Loris Frezzato

Lenovo, che fonde così anche i relativi canali di vendita supportandoli con un solo, sfaccettato, partner program chiamato Lenovo 360, un 360 che evoca l’ampiezza di offerta, di opportunità e di target clienti cui oggi i partner del vendor cinese hanno accesso. Offerta infrastrutturale e di device, un tempo distinte, sono ormai riunite all’interno del portfolio di, che fonde così anche i relativi canali di vendita supportandoli con un solo, sfaccettato, partner program chiamatoun 360 che evoca l’ampiezza di offerta, di opportunità e di target clienti cui oggi i partner del vendor cinese hanno accesso.

Un target le cui esigenze di efficienza stanno progressivamente e velocemente aumentando, portando gli utenti casalinghi a chiedere strumenti utili anche per lo smartworking e le aziende ad esplorare nuove forme di lavoro e nuovi mercati, grazie proprio al supporto che la tecnologia può dare loro.

Lenovo è da sempre interlocutore preferenziale per entrambi questi target di mercato, proponendosi con un’offerta tecnologica che ora si sta via via spostando dai singoli prodotti alle soluzioni e ai servizi. Un contesto nuovo, per il quale il canale di vendita di un tempo, orientato al transazionale, non può più essere il modello migliore, o l’unico, per affrontare un mercato che, già di per sé, ma anche all’interno della stessa offerta del vendor, sta diventando sempre più ricco e complesso.

Le soluzioni in Lenovo 360 chiedono un canale di consulenti

Nasce l’esigenza di un canale con maggiori e più ampie competenze sia tecnologiche sia di mercato, in grado di orientare e consigliare le scelte tecnologiche dei propri clienti, trasformandosi in veri e propri consulenti di fiducia.

Cristiano Accolla, channel leader di Lenovo Italia

“E proprio la formazione e la crescita delle competenze del nostro canale rappresentano dei punti fondamentali del nuovo partner program Lenovo 360, che vuole essere uno strumento di vero supporto per i nostri partner, agevolandone l’accesso alle informazioni, in modo da poter collocare nel migliore dei modi le nostre tecnologie nei vari contesti, nell’ottica di vere e proprie soluzioni” afferma Cristiano Accolla, channel leader di Lenovo Italia presentando nel dettaglio i punti cardine su cui si basa il nuovo partner program, ricordando che alla base rimane l’organizzazione su un’unica struttura, che comprende sia l’offerta data center sia quella pc, pur con le dovute specializzazioni.

“Le aree su cui abbiamo puntato con il nuovo partner program – prosegue – si focalizzano innanzitutto sul rafforzamento della posizione dei nostri partner sul mercato, semplificando l’accesso alle nuove soluzioni, tramite portali e una serie di tool che li rendono in grado di proporre ai propri clienti dalla piccola soluzione a quella più complessa o specializzata. Inoltre, mettendoli in grado di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze dei clienti, rendendoli veri e propri consulenti del mercato e distinguendoli rispetto alla concorrenza, grazie alla crescita in competenze e all’attivazione di una community fatta da partner stessi e da specialisti Lenovo, per un confronto continuo su come affrontare tecnologie e mercato. A questo si aggiungono poi elementi facilitatori del business e della crescita, quali incentivi commerciali e accesso a strumenti e a iniziative per il marketing e la gestione del proprio business”.

In Lenovo 360 potenziamento del Partner Hub: quotazioni, formazione e supporto alla sostenibilità

In Lenovo 360 sono, infatti, state potenziate tutte le dashboard che il rivenditore ha a disposizione per la gestione del proprio business, sia il Lenovo Partner Hub, il portale unico d’accesso, sia il Lenovo Vip Platform, che ne fa parte, attraverso il quale vengono chieste le quotazioni con risposte veloci.

Dal Partner Hub si possono inoltre scaricare materiali marketing completi oi personalizzabili Sempre del Lenovo Partner Hub, farà parte il Lenovo 360 Solution Hub (previsto prossimamente in alcuni Paesi, mentre in Italia sarà operativo il prossimo anno) che prevede il supporto per la vendita delle soluzioni, con una logica d’approccio che parte dalla soluzione – videoconferenza, postazione lavoro, ecc - e da quella considerare i prodotti necessari, con la corretta configurazione e quotazione.

Centrale in Lenovo 360 anche il tema della community. Ad aprile è previsto il lancio di Lenovo 360 Circle, focalizzato sul tema della sostenibilità. Sempre accessibile dall’Hub, mette i rivenditori in contatto con degli esperti per avere supporto su tematiche ambientali, legislative e di prodotto, oltre che potersi confrontare con altri rivenditori con gli stessi interessi.

Nuove certificazioni in Lenovo 360: servizi professionali, client, infrastrutture e DaaS

Il tutto si basa, dicevamo, sulla crescita delle competenze dei partner, elemento indispensabile per poter cogliere le nuove opportunità da un mercato in continuo cambiamento.

Formazione e conoscenza dei prodotti e delle soluzioni di Lenovo, quindi, utili per l’ottenimento delle certificazioni che si basano su più ambiti: Life Circle Services, ossia i servizi professionali; il Workforce Performance, attinente ai client e agli intelligent device; alla parte di Advanced Infrastructure, estesa alla personalizzazione sulla base delle esigenze dei clienti; infine, True Scale, ossia la modalità di vendita device as a service, di tutto il portafoglio Lenovo.

Certificazioni che si combinano a matrice tra livelli orizzontali generali basati su livelli di fatturato come i Platinum e Gold Partner ma anche di tipo verticali su workstation, OEM, collaboration, education e altro ancora.

Strumenti, tool accessibili e gestibili attraverso il Partner Hub, i quali certamente non vogliono sostituirsi all’incontro diretto.