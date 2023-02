Leonardo Tec potenzia i servizi di sicurezza gestiti con Eset L’azienda opera come Mssp (Managed Security Service Provider) fornendo servizi basati su Eset Protect Advanced. Pubblicato il 21 febbraio 2023 da Redazione

La fornitura di servizi di sicurezza gestiti è sempre più richiesta dalle aziende, che non sempre possiedono internamente le competenze e risorse necessarie per difendersi efficacemente dai rischi informatici. Nei casi delle grandi aziende, poi, a volte i servizi di sicurezza gestiti sono una risposta alla complessità e all’impegno richiesto per proteggere un ambienti informatici molto estesi. Qui si inseriscono operatori di canale come la cuneese Leonardo Tec, nata come azienda di consulenza IT rivolta principalmente al mondo dei privati e delle piccole imprese. Grazie all’ampliamento dell’offerta, oggi serve anche le medie aziende e le pubbliche amministrazioni locali.



Le soluzioni tecnologiche proposte ai clienti hanno puntano a semplificare e velocizzare la burocrazia, ai rendere più trasparenti e accessibili gli atti pubblici, i regolamenti, le normative e di allargarne la fruibilità a chiunque. Per posizionarsi come Mssp (Managed Security Service Provider), Leonardo Tec ha ricercato delle tecnologie di sicurezza robuste ma a basso impatto sulle macchine, e che fossero basate su cloud per garantirsi la massima scalabilità. La scelta di una soluzione on-premise, al contrario, avrebbe comportato un incremento dei costi dei costi di gestione al crescere della clientela.



La società ha quindi scelto di diventare Partner Msp di Eset, inserendo nell’offerta le soluzioni della suite Protect Advanced, tra cui Eset Protect (console di gestione in cloud per la visibilità continua dello stato di sicurezza dei sistemi dei clienti gestiti), Eset Endpoint Security (protezione multilivello avanzata per computer, smartphone e macchine virtuali), Eset Server Security (sicurezza in tempo reale dei dati gestiti attraverso i server aziendali), Eset Liveguard Advanced (blocco delle minacce tramite sandboxing) ed Eset Full Disk Encryption (crittografia per dischi di sistema, partizioni o interi dispositivi).



Leonardo Tec ha potuto ampliare l’offerta con servizi di sicurezza gestiti per server, endpoint, dati e ambienti cloud. Grazie alla console basata su cloud Eset Protect può mantenere sotto controllo gli ambienti IT dei clienti, in tempo reale e da un unico punto di osservazione, sfruttando anche funzioni di reportistica e di inventario degli asset. Con questa soluzione Leonardo Tec può svolgere più facilmente e con maggiore efficacia il lavoro di gestione della sicurezza dei dati dei clienti.



“Grazie alla console di gestione unica Eset Protect in cloud, abbiamo riscontrato una sensibile riduzione dei casi di attacco degli hacker e un risparmio di tempo e costi”, ha raccontato Mattia Alesso, consulente IT di Leonardo Tec. “Diventare Partner Msp di Eset ci ha permesso di rispondere in modo più completo e tempestivo alle necessità di sicurezza imposte dai nuovi modelli di business delle imprese”.



“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Leonardo Tec, che si aggiunge alla nostra già importante rete di partner Mssp”, ha commentato Fabio Buccigrossi, country manager di Eset Italia. “Crediamo fortemente nell’espansione continua del nostro ecosistema di canale, un ecosistema oggi composto in Italia da oltre dueemila rivenditori (tra cui molti Managed Service Provider), tutti ingaggiati in percorsi di crescita che puntano a trasformarli in veri e propri cybersecurity trusted advisor, in uno scenario di condivisione della nuova cultura sulla sicurezza che li vede crescere insieme a Eset per affrontare al meglio le nuove sfide del mercato. Inoltre, i nuovi servizi di security che Eset mette a disposizione dei partner Mssp consentiranno a Leonardo Tec e agli altri reseller certificati di innalzare ulteriormente il livello di protezione, andando così a rispondere alle reali necessità di sicurezza dei propri clienti”.