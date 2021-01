LG presenta cinque notebook leggeri e perfetti per lavorare Cinque modelli rinnovano la linea LG Gram, spaziando da 14 a 17 pollici. All’interno, processori Intel Core di undicesima generazione. Pubblicato il 07 gennaio 2021 da Redazione

I primi nuovi notebook del 2021 li firma LG. In occasione del Ces 2021 (non più ospitato come da tradizione a Las Vegas, ma trasformato in evento virtuale) l’azienda ha presentato cinque nuovi computer portatili della serie Gram, caratterizzata da particolare leggerezza, ottima risoluzione di schermo, elevata autonomia energetica e alte prestazioni dovute soprattutto all’impiego di processori Intel Core di ultima generazione. Le cinque proposte si differenziano per dimensione di schermo e form factor, rispondendo ai nomi di LG gram 17 (modello 17Z90P), LG gram 16 (modello 16Z90P), LG gram 14 (modello 14Z90P), LG gram 2-in-1 16 (modello 16T90P) e LG gram 2-in-1 14 (modello 14T90P). I primi tre sono laptop tradizionali, da 17, 16 e 14 pollici, gli altri sono convertibili Pc/tablet con schermo touch.

Rispetto alla precedente generazione di notebook della linea Gram, queste novità presentano miglioramenti nella risoluzione dello schermo (2560 x 1600 per le versioni da 17 e 16 pollici, 1920 x 1200 per i 14”), nell’area di visualizzazione (grazie al formato 16: 10, particolarmente adatto per lavorare), nella tastiera e nel touchpad (entrambi ampliati), oltre che nelle caratteristiche di performance ed efficienza energetica. La dotazione hardware include processori Intel Core di undicesima generazione certificati Intel Evo, con grafica Iris Xe e memoria LPDDR4x, tecnologia Intel Wi-Fi 6 e due porte Thunderbolt 4. I modelli LG gram 17Z90P, 16Z90P e 16T90P presentano una batteria da 80Wh, altamente efficiente, che promette una prolungata autonomia tra una ricarica e l’altra.

Particolare vanto di LG è il modello da 17 pollici: benché la sua misura corrisponda allo schermo di maggiori dimensioni della categoria dei laptop ultraleggeri, questo oggetto può fregiarsi della definizione di “ultra portatile” grazie a un peso di soli 1.350 grammi. Gli LG gram da 16 e 14 pollici pesano, invece, rispettivamente 1.199 e 999 grammi, e hanno uno spessore di 1,68 cm. Grazie alle cornici ultra sottili e alla cerniera nascosta all’interno del telaio, tutti e tre i modelli raggiungono un rapporto screen-to-body del 90%.

Le versioni da 16 e 14 pollici 2-in-1, presentano, invece una cerniera che permette allo schermo di ruotare a 360 gradi. l supporto per la tecnologia Wacom AES 2.0 permette di utilizzare una penna digitale per la navigazione e per il controllo delle app, oltre che per la scrittura e il disegno a mano libera.

Qui di seguito, le specifiche tecniche dei cinque nuovi LG Gram.