LinkedIn rinnova l'interfaccia e migliora la user experience Gli aggiornamenti saranno disponibili gradualmente nei prossimi mesi e includono, in particolare, la riprogettazione completa della grafica e l’integrazione della componente video nella messaggistica. Pubblicato il 28 settembre 2020 da Redazione

LinkedIn, che ha superato da poco i 706 milioni di utenti in tutto il mondo e conta 14 milioni di iscritti in Italia, ha annunciato una serie di aggiornamenti, che saranno disponibili gradualmente nel corso dei prossimi mesi.

Il famoso network professionale, per la prima volta in cinque anni, ha riprogettato completamente la grafica della piattaforma con lo scopo di ottenere un aspetto più “pulito” e moderno. L’aggiornamento, per esempio, prevede nuove illustrazioni che incorporano un'ampia gamma di settori e ambiti professionali, e rappresentano professionisti di diverse origini etniche.

Il flusso di messaggi su LinkedIn è aumentato molto, grazie anche al fatto che le persone hanno spostato le conversazioni dall’ufficio alle piattaforme online, e si connettono alla propria rete per rimanere informati e trovare nuove opportunità. Ecco perché è stata inserita la componente video nella messaggistica, pensata per permettere alle persone di passare facilmente da una conversazione testuale al “face to face” utilizzando Microsoft Teams, BlueJeans o Zoom, oltre all’introduzione di nuove emoji per rispondere rapidamente ai messaggi.

È stata aggiornata anche la funzione di ricerca. Si otterranno risposte più organizzate con lavori, persone, corsi, gruppi, eventi e contenuti in un unico risultato, rendendo così più facile e rapido trovare quello di cui si ha bisogno. Sono stati anche aggiunti, all'app mobile, filtri per parole chiave per le persone (precedentemente disponibili solo sul Web), nonché - su tutte le piattaforme - filtri per azienda organizzati in ordine di posizione, settore e dimensione della società su tutte le piattaforme.