Lo sviluppo delle smart city si connette alla cybersecurity Numerosi incidenti recenti hanno sollevato temi non trascurabili di protezione della vita dei cittadini nei nuovi contesti digitali. Le istituzioni si confrontano anche in Italia. Pubblicato il 05 ottobre 2021 da Roberto Bonino

Con la digitalizzazione delle città, si complica per le amministrazioni pubbliche anche la protezione dei dati e dei sistemi collegati alla vita dei cittadini. Del rapporto fra smart city e cybersecurity, si è discusso, in modo particolare, in uno degli appuntamenti del ciclo #TMCyberTalks, organizzati da Trend Micro. Vi hanno partecipato diversi esponenti delle istituzioni, per ribadire come l’attenzione dei governanti sul tema sia alta.

L'articolo completo con i contenuti dell'evento è reperibile sul sito di Technopolis.