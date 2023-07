Logitech: lavoro ibrido sì, ma con gli strumenti adatti Lo smart working funziona se riproduce l’ambiente ufficio ovunque ci si trovi. Logitech incontra le nuove esigenze con soluzioni per il desktop e la videoconferenza. Pubblicato il 03 luglio 2023 da Loris Frezzato

Le abitudini lavorative sono cambiate. Lo smart working totale evocato nell’imminente post pandemia forse non si è realizzato, con il risultato di un sostanziale ritorno negli uffici, ma è innegabile che il lavoro oggi abbia assunto delle caratteristiche di flessibilità impensabili fino a pochi anni fa. Il risultato è una forma ibrida e dinamica che concilia lavoro da casa o fuori sede e quello da ufficio. L’importante è che i team possano lavorare in maniera congiunta e senza impedimenti, ovunque i singoli membri siano.



Logitech, dal canto suo, mette a disposizione nuovi strumenti e soluzioni in grado di mitigare la differenza tra il lavoro remoto e quello da ufficio, elevando le funzionalità professionali a disposizione degli home worker, da un lato, e semplificando l’utilizzo dei dispositivi e delle soluzioni aziendali dall’altro.



“Siamo passati da un’idea ufficio-centrica, che ormai appartiene al passato, a un presente in cui le aziende stanno cambiando la propria visione verso una diversa modalità di lavoro, svincolato dal luogo in cui viene svolto”, afferma Federico Pacetti, senior account manager di Logitech Italia. “Lo smart working che ci siamo trovati a dover fare in periodi emergenziali ci ha portato a sperimentare nuove forme di comunicazione e collaborazione tra i dipendenti delle aziende, le quali oggi, grazie ad esse, si stanno assestando verso forme ibride tra lavoro da casa e da ufficio. Nuove modalità lavorative che le aziende devono riuscire a gestire al meglio in maniera da garantire la produttività, dotando i dipendenti di strumenti adatti, rendendoli in grado di svolgere il proprio lavoro al meglio e senza intoppi”.



Un processo, questo, che rappresenta una sfida per i produttori di tecnologie, i quali devono pensare allo sviluppo di soluzioni in linea con le nuove esigenze delle persone, considerando modalità di lavoro più dinamiche, per essere operativi ovunque e, quindi, poter portare la tecnologia laddove serve.



Le persone che lavorano da remoto devono avere un’esperienza lavorativa al pari di chi si trova in ufficio. Stesse condizioni, stessi strumenti e stesse experience. E le tecnologie devono essere concentrate sul dipendente, sulla persona, riportandola al centro, che si trovi a casa, in ufficio o in una sala riunioni. Tecnologie che devono essere affidabili, sempre disponibili e funzionanti, ma anche semplici da usare e da gestire.



Di questa semplicità Logitech fa bandiera delle proprie soluzioni, e la trasferisce non solo nei device, ma coinvolgendo anche gli uffici, anch’essi oggetto di una trasformazione da spazi fisici a digitali, con tecnologie di supporto che si integrano anche con lo spazio e le persone. Non più un posto per lavorare ma dove confrontarsi e incontrarsi e collaborare. Anche con i colleghi da remoto.



E nella dotazione ideale, il vendor cita la propria videocamera Logitech Sight, che porta nuove funzionalità e permette, grazie all’intelligenza artificiale, di inquadrare in automatico la persona che sta parlando. Non è un prodotto stand alone, bensì funziona collegato alla Logitech Rally Bar, consentendo un sistema inclusivo di videoconferenza in grado di coinvolgere tutti i partecipanti alla riunione, anche quelli da remoto, facendo vivere un’esperienza pari a quella dal vivo. Il sistema sfrutta due telecamere 4k e a sette microfoni, che garantiscono ampia apertura, e riconoscendo i volti, decide a quale camera delegare l’inquadratura, a seconda di dove sono le persone.



Accennavamo al coinvolgimento degli spazi fisici nell’esperienza digitale del lavoratore. Logitech interviene su questo tema con il proprio Desk Booking Solution, un software di prenotazione che si completa con la Logi Dock Flex, che permette di integrare le varie tecnologie utilizzabili per le attività di collaboration sulle scrivanie condivise. Il dispositivo ha un display da 8 pollici e un totale di sei porte Usb, connettività alla rete e una potenza fino a 100 Watt.





Logitech Dock Flex



Infine, la Logitech Rally Bar Huddle consiste in una barra video all-in-one, che integra intelligenza artificiale ed è particolarmente adatta alle piccole sale riunioni che ospitano fino a sei persone; è dotata di altrettanti microfoni e speaker con cancellazione del rumore ed è in grado di realizzare video streaming 4K ad alta resa, primi piani sui partecipanti e visualizzazione dell’oratore attivo.