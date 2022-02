LogMeIn diventa GoTo e punta in Italia sulle Pmi La storica azienda di soluzioni Ucc ha optato per un rebranding legato al marchio dei suoi prodotti più noti. Semplificato anche il portafoglio d’offerta, costruito intorno ai prodotti GoToConnect e la nuova GoToResolve. Pubblicato il 15 febbraio 2022 da Redazione

LogMeIn cambia nome e si allinea al marchio dei prodotti che ne hanno sancito il successo, soprattutto quando l’unified communication & collaboration (Ucc) non era un settore così florido com’è diventato negli ultimi anni, soprattutto a causa dei lockdown e degli effetti della pandemia.

GoTo è il nuovo nome scelto, nell’intento di riflettere un cambiamento che si concretizza nella razionalizzazione del portafoglio d'offerta e in un diverso posizionamento sul mercato. L’obiettivo dell'azienda, infatti, è di semplificare l'utilizzo della tecnologia soprattutto per le piccole e medie aziende, proponendo loro una piattaforma unificata che combini la gestione del supporto tecnologico, la collaborazione e i servizi di unified communication.

GoTo deriva dalle soluzioni di comunicazione e collaborazione originariamente ereditate da Citrix nel 2016. prima di questa razionalizzazione, il catalogo dell'azienda comprendeva una decina prodotti virgola in alcuni casi anche ridondanti. Ora, invece, l'offerta si concentra su due elementi portanti. Quello più noto e GoTo Connect, che evolve per proporre l'unified communication fruibile come servizio (UcaaS).

Del tutto nuova, invece, è la proposta GoTo Resolve, presentata come una soluzione all-in-one per semplificare la gestione e il supporto It delle piccole e medie imprese. Vi si trovano riunite funzionalità d'accesso e di assistenza remota, alle quali si uniscono strumenti di ticketing conversazionale e un'architettura di sicurezza zero trust, che protegge i terminali contro le cyber minacce e le vulnerabilità.

GoToConnect, a propria volta, intende offrire una nuova esperienza UcaaS, integrando telefonia cloud, meeting, chat, formazione i servizi di contact center (CCaaS). il prodotto si può interfacciare con Facebook, per facilitare gli scambi con i clienti, ma anche con i siti Web attraverso widget WebChat.

Le due soluzioni possono essere implementate e amministrate su una singola piattaforma, con l'intento di semplificare le operazioni per il personale It e offrire un'esperienza convergente agli utenti finali.

Per sostenere meglio il cambiamento strategico, GoTo ha messo a punto anche una nuova politica di canale, attraverso il programma GoTo Partner Network, che include una rete fatta di Msp, reseller e distributori. Questi ultimi disporranno di strumenti complementari, soprattutto marketing, per acquisire clienti e aumentare il volume d'affari. Il programma prevede vantaggi legati alle performance, allo scopo di creare opportunità di revenue supplementari, attraverso servizi di assistenza e gestione dei prodotti alle Pmi: “In Italia, dove Il tessuto imprenditoriale è costituito per lo più da piccole e medie aziende, vogliamo lavoriamo al loro fianco nell’affrontare le sfide legate alla trasformazione degli ambienti di lavoro, che necessitano di soluzioni moderne e semplici da implementare per le comunicazioni e la collaboration fra i team di lavoro”, ha commentato Claudia Brunetti, Senior Regional Manager Italy & Cee di GoTo.