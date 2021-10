Mainframe fondamentale per la crescita del 92% delle aziende L’annuale sondaggio di Bmc svela che la tecnologia mainframe è ancora fondamentale per la stragrande maggioranza delle aziende. L’uso combinato con il DevOps favorisce l’innovazione. Pubblicato il 13 ottobre 2021 da Redazione

Il mainframe può essere sinonimo di innovazione: sembrerebbe un paradosso, considerando che l’utilizzo di questa tecnologia come elemento “core” delle infrastrutture aziendali non rappresenta un approccio nuovo. Ma il mainframe può essere un ottimo alleato per il DevOps, che è invece un approccio più recente e comunemente associato all’idea di un’innovazione veloce. Il 16esimo sondaggio annuale di Bmc (azienda che nel 2020 ha acquisito Compuware) svela che per la stragrande maggioranza delle aziende il mainframe è ancora importante e lo sarà in futuro. Sui 1.300 dirigenti e professionisti IT intervistati, il 92% lo considera come “una piattaforma fondamentale per la crescita a lungo termine e per gestire nuovi carichi di lavoro”.

Il 66% delle aziende coinvolte nel sondaggio, inoltre, non soltanto sostiene la tecnologia mainframe ma investe in nuove tecnologie, come quelle di intelligenza artificiale, machine learning, AIOps (operations basate su intelligenza artificiale), e inoltre utilizza il metodo DevOps per sviluppare e lanciare nuovi prodotti e servizi. In generale, la tendenza a implementare nuove tecnologie su mainframe è aumentata rispetto a un paio di anni fa: ora il 36% delle aziende cita questo fatto come un proprio elemento di forza, mentre nel 2019 la percentuale si limitava all’11%.

Tra i “sostenitori” del mainframe, l'80% conta di trarre valore dall’adozione di DevOps per il mainframe in meno di un anno, l’88% si pone l’obiettivo di aggiornare le applicazioni con maggior frequenza. Tra le principali priorità ci sono la sicurezza e la compliance (al primo posto per il 63% delle aziende sostenitrici del mainframe) e il miglioramento della qualità delle applicazioni, obiettivi perseguiti con l’approccio cosiddetto shift left, che introduce test automatizzati e modifiche fin dalle prime fasi del processo di sviluppo.

"Il mainframe è ancora il sistema preferito dalle aziende che necessitano di un elevato throughput delle transazioni con affidabilità garantita e dati coerenti”, ha commentato Stephen Elliot, Group VP, I&O, Cloud Operations, and DevOps di Idc. “Poiché con i nuovi utilizzi per applicazioni Web e mobili i dati mainframe diventano costantemente più complessi, cresce in modo esponenziale la necessità di adottare DevOps per il mainframe e delle soluzioni di monitoraggio basate sull'intelligenza artificiale. Le organizzazioni che sfruttano il mainframe dovrebbero adottare moderne soluzioni DevOps e AIOps che migliorano la visibilità e la gestione dell'intera catena del software e dei servizi per l'utente finale".

"I risultati del sondaggio, che sono stati validati con clienti e analisti, sono clamorosamente chiari: i dirigenti e i professionisti IT sono sicuri che il mainframe sia una parte fondamentale del loro successo digitale", ha aggiunto John McKenny, senior vice president e general manager, Intelligent Z Optimization and Transformation di Bmc. "Le innovazioni che abbiamo rilasciato oggi, come parte della 28esima release trimestrale del nostro team, aiutano i sostenitori del mainframe a continuare a utilizzare la piattaforma per generare valore e consentire ad altri di utilizzare il mainframe come motore dell'innovazione digitale".