Man-Agent innesta nel cloud la gestione delle provvigioni Sviluppata dalla business unit SAP del Gruppo Present, la soluzione fa leva sulle potenzialità di SAP S/4HANA e della Business Technology Platform per semplificare il lavoro degli area manager, delle funzioni amministrative di un’azienda, ma anche dei singoli agenti di vendita. Pubblicato il 13 settembre 2023 da Redazione

Sappiamo quanto sia vario il mondo delle applicazioni costruite nell’ambiente SAP S/4HANA e sulla Business Technology Platform come base per garantire l’integrazione di tutte le componenti che ne fanno parte, ma anche delle estensioni che via via si possono aggiungere, delle nuove applicazioni sviluppate e dei sistemi cloud e non.



Tuttavia, ci sono ambiti dove ancora il salto verso la vera innovazione deve ancora essere compiuto. La gestione delle provvigioni degli agenti di vendita è uno di questi ambiti e lì si inserisce la novità di una soluzione come Man-Agent, realizzata dalla business unit SAP del Gruppo Present e studiata in modo particolare per sfruttare tutti i vantaggi di una fruizione in cloud. Il prodotto, completamente integrato nella piattaforma SAP S/4HANA (e fra non molto anche in RISE with SAP), è stato progettato per rendere facilmente visibili tutti gli aspetti legati ai flussi provvigionali della forze-vendita, partendo dalla creazione dei master data delle figure professionali coinvolte (area manager, agenti, procacciatori e quant’altro) per poi automatizzare la gestione di un processo che include la determinazione delle provvigioni maturate e da liquidare, la gestione delle rettifiche e degli accantonamento, il calcolo automatico degli oneri accessori, la liquidazione degli importi e tutta la relativa reportistica.



Man-Agent è una soluzione perfettamente armonizzata agli ambienti SAP presenti all’interno delle aziende. Questo significa che include nativamente l’integrazione con altre componenti amministrative delle aziende, a partire soprattutto dal controllo di gestione, per arrivare alla contabilità e al dipartimento finance. Alla base del processo di gestione, si trova l’impostazione dei master data per ogni agente, che comprendono il suo ruolo, la lingua di comunicazione, la data di inizio e fine contratto, le modalità di liquidazione delle provvigioni, la tipologia di gestione (ad esempio FIRR o Enasarco) e altro ancora. Oltre a offrire una completa copertura per il calcolo dei premi, Man-Agent di fatto garantisce, in prima battuta a responsabili commerciali e area manager, una visione integrale dell’operato degli agenti sul campo, tramite una reportistica puntuale e modulata anche sulla singola figura professionale e tenendo conto delle sue specificità operative. L’accesso ai dati è impostato a monte sulle caratteristiche di ogni ruolo e la visualizzazione avviene in tempo reale. La reportistica rende più rapido il processo decisionale dei middle manager ed è di semplice fruibilità, grazie alla user experience garantita dall’interfaccia SAP Fiori.



Man-Agent è una soluzione per sua natura orizzontale. Si rivolge a tutte le aziende che devono gestire una forza vendita dimensionalmente rilevante e distribuita sul territorio. Per fare esempi concreti, è possibile pensare alle realtà del mondo farmaceutico e ai loro informatori medico-scientifici o a chi opera in settori come la cosmesi, il packaging alimentare, le energie rinnovabili, ma anche a quella parte dell’industria manifatturiera che interagisce con artigiani o punti vendita. La soluzione intende semplificare in prima battuta il lavoro degli area manager, ma si interfaccia con diverse altre componenti aziendali, dalla finanza & controllo al mondo HR, dai trade marketer ai commercialisti. E non dimentichiamo che anche il singolo agente ha sempre la possibilità di controllare in tempo reale la propria situazione provvigionale.

Man-Agent è una soluzione realizzata dalla business unit SAP del Gruppo Present, una realtà che vanta una storia trentennale e opera in Italia con una decina di sedi e 1.500 collaboratori, dispone di 5 academy di formazione e introduce in organico un centinaio di nuove figure all’anno. Nell’ambito di un’evoluzione che, dalla logica di una progettazione IT-oriented, si sta spingendo sempre più verso il process-oriented, la business unit ha creato un approccio al mercato battezzato INNOFORMULA, dove si combinano creatività, esecuzione e appeal, per offrire soluzioni personalizzate che soddisfino le esigenze dei clienti. Man-Agent rispecchia questa visione, volta a generare valore dalle soluzioni implementate, con Present impegnata a mettere in campo la propria expertise per personalizzare la soluzione in base alle specificità di ogni azienda, partendo dall’iniziale assessment necessario per comprendere quali siano le aree coinvolte, come occorra intervenire su dati e funzioni e anche come impostare l’integrazione con altre componenti funzionali.