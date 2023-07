Meta sfida Twitter con Threads, ma non in Europa La nuova applicazione per il social microblogging (collegata a Instagram) debutta su Google Play e App Store. Semaforo giallo, per ora, in Ue. Pubblicato il 06 luglio 2023 da Valentina Bernocco

L’ultima novità di Meta si chiama Threads ed è già stata definita, quasi unanimamente, come la rivale di Twitter. Si tratta, al pari della piattaforma dell’uccellino blu, di luogo social strutturato su gruppi accomunati dall’interesse per un certo argomento: l’azienda la definisce come un’app che permette di “condividere aggiornamenti testuali e unirsi a conversazioni pubbliche” e che, a suo dire, ha il potenziale per “plasmare il futuro di Internet”.



Creata dal team degli sviluppatori di Instagram, in effetti è direttamente figlia di questa piattaforma, tant’è che il login può avvenire tramite lo stesso account o tramite quello di Facebook, sebbene sia anche possibile usare l’applicazione standalone per Android o per iOS. Si può scegliere di seguire gli stessi contatti già seguiti su Instagram, ma sono incluse anche funzionalità di ricerca utili per scoprire nuovi profili centrati su un determinato argomento. Si può condividere su Thread un post creato su Instagram, oppure creare nuovi post e condividerli su altre piattaforme con un copia e incolla del link.



Meta, intanto, sta già lavorando per rendere Threads interoperabile con altri social network. Presto l’applicazione sarà compatibile con ActivityPub, un protocollo aperto per le piattaforme social definito dal World Wide Web Consortium (W3C), lo stesso su cui già si basano WordPress e Mastodon.

La più evidente similitudine con Twitter è il fatto che si possano postare aggiornamenti con un massimo di 500 caratteri di testo, oltre a link, foto e video della durata massima di cinque minuti. In sostanza, un servizio di social microblogging. Non è difficile capire che la società di Menlo Park sta cogliendo al balzo l’attuale fuga di utenti e di interessi da Twitter, conseguenza dei cambiamenti introdotti da Elon Musk (come l’abbonamento previsto per i profili verificati e associati a spunta blu).



L’operazione sembra riuscita: a detta di Mark Zuckerberg, nelle prime sette ore dal debutto Threads ha registrato circa dieci milioni di accessi. D’altra parte l’applicazione è stata lanciata in contemporanea in un centinaio di Paesi del mondo. Escluse, però, le nazioni dell’Unione Europea. In Italia e nel resto dell’Ue, infatti, l’applicazione non è indicizzata né su Google Play né su App Store e la motivazione l’ha spiegata Bloomberg: Meta starebbe ancora lavorando per definire come funzionerà la condivisione di dati tra Instagram e Threads.



E dunque, secondo una “fonte informata sui fatti”, starebbe aspettando maggiori indicazioni su come poter rispettare il Digital Markets Act, il regolamento europeo teso ad arginare lo strapotere dei gatekeeper (i colossi tecnologici che dominano singoli settori, come Microsoft per i sistemi operativi, Google per le ricerche Web, Amazon per l’e-commerce e Meta nei social media). La Commissione Europea sta attualmente dialogando con le Big Tech per definire l’applicazione delle nuove regole e probabilmente a settembre fornirà indicazioni più precise. Allora, forse, non è escluso che Threads debutti anche in Italia.