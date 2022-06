Micron 5400 è la prima unità Ssd Sata a 176 strati La memoria flash Nand 3D è frutto di un particolare processo produttivo e garantisce incrementi di performance e durata a vecchi e nuovi server. Pubblicato il 29 giugno 2022 da Redazione

Per le memorie Ssd Nand in formato Sata c’è un nuovo passo in avanti: lo segna Micron Technology con il suo Ssd SATA Nand 3D. Il modello Micron 5400 è il primo al mondo a vantare la presenza di 176 strati, ottenuti riducendo i problemi di accoppiamento capacitivo cella-a-cella e mitigando la resistenza con control gate metallico (qui i dettagli tecnici del processo costruittivo). Il risultato è un Ssd destinato ai data center, ai server nuovi e a quelli esistenti che necessitano di essere aggiornati per sostenere carichi di lavoro più impegnativi.



A detta di Micron, questa opzione si presta a una varietà di casi di utilizzo, garantendo velocità e prestazioni significativamente migliore di quelle degli hard disk tradizionali, ma proponendo anche una “architettura SATA consolidata e stabile, collaudata da tutti i principali produttori di server”. A oggi l’azienda ha già distribuito quasi 20 milioni di unità progettate su architettura SATA, il cui impiego nei data center è ancora ampiamente diffuso. “La domanda di Ssd dei clienti SATA enterprise dovrebbe rimanere forte almeno fino al 2026, quando prevedo che supererà ancora i 26 EB", ha commentato Greg Wong, analista principale di Forward Insights.

L’architettura SATA usata in questo prodotto è di undicesima generazione e a detta di Micron permette all’Ssd 5400 di garantire “un'affidabilità maggiore del 50% rispetto ai prodotti concorrenti”, oltre a una durata ben superiore (50%) della scheda tecnica. Si punta dunque sulle prestazioni ma anche sulla longevità dei server.



“Micron si trova in una posizione unica per guidare il mercato SATA con Nand a 176 strati”, ha dichiarato Alvaro Toledo, vicepresidente e direttore generale della divisione data center storage. “Questa Nand all'avanguardia consente la disponibilità a lungo termine degli Ssd SATA, espandendo un'architettura fidata, che accelera e semplifica le qualifiche dei clienti”. Micron ha annunciato l’inizio delle spedizioni dell’Ssd 5400 a clienti e partner, tra cui anche una società protagonista del mercato dei server come Lenovo.