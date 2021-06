Microsoft 365 cloud backup e Citrix Adc, nuovi servizi gestiti di Arrow Il distributore avvia due nuovi servizi gestiti, per la protezione dei dati aziendali e per il monitoraggio delle vulnerabilità delle applicazioni. Pubblicato il 10 giugno 2021 da Redazione

Nuovi servizi gestiti debuttano nell’offerta di Arrow Electronics, per aiutare i clienti a proteggere i loro dati con il backup, a monitorare le applicazioni e a garantirne la conformità. Si tratta di Microsoft 365 cloud backup e Citrix Adc (Application Delivery Controller), entrambi proposti come servizi completamente gestiti. L’idea sottostante è, naturalmente, quella di sgravare i team IT interni alle aziende dall’onere (di tempo e risorse) di dover svolgere in prima persona le attività di backup in cloud, monitoraggio, controllo della conformità. “I servizi gestiti per le applicazioni consentono ai clienti di migliorare l’efficienza interna, di aumentare la customer satisfaction e di sollevare i team interni dalla gestione delle problematiche tecniche in fase di installazione delle applicazioni in cloud, consentendo loro di concentrarsi sulle nuove opportunità”, ha evidenziato Cedric Doignie, vice president business transformation & services di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Emea.

Citrix Adc è una soluzione completa per la distribuzione delle applicazioni e il bilanciamento del carico, utilizzabile su diversi tipi di dispositivo. Arrow ha deciso di proporla come servizio gestito perché il numero di opzioni tra cui scegliere è grande e le modalità di implementazione possono risultare complesse: c’è dunque il rischio, senza il giusto supporto tecnico, di non riuscire a sfruttare al meglio le potenzialità di questa soluzione. Per fornire un servizio gestito su Citrix Adc, Arrow installa un’appliance virtuale sicura nell’ambiente del cliente: così facendo, nuove applicazioni possono essere installate velocemente e le vulnerabilità vengono monitorate in modo proattivo (con applicazione automatica di modifiche che prevengono i problemi).

"Citrix riconosce l’importante investimento effettuato da Arrow affinché i partner di canale possano fornire ulteriori servizi e soluzioni che consentono ai clienti di migliorare le performance", ha dichiarato Ethan Fitzsimons, managing director, head of distribution & channel sales di Citrix. “Questi servizi consentono ai partner di canale di fornire un processo di gestione, manutenzione, revisione e aggiornamento delle applicazioni durante l'intero ciclo di vita del cliente in cloud, in modo che le organizzazioni possano continuare a superare gli obiettivi di business mentre i dati sono sicuri e protetti".

Per quanto riguarda Microsoft 365 cloud backup, invece, Arrow fornirà una soluzione di back-up-as-a-service completamente gestita, che sarà disponibile tramite ArrowSphere (la piattaforma globale di gestione del cloud multi-tier di Arrow). La soluzione di Microsoft permette di eseguire copie di sicurezza dei contenuti delle infrastrutture di storage, che possono essere facilmente ripristinate attraverso un portale self-service. Una funzione inclusa è l’auto-ripristino, direttamente dal backup, dei messaggi di posta elettronica cancellati.