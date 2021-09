Microsoft annuncia il debutto di Windows 11 per il 5 ottobre Il nuovo sistema operativo sarà disponibile come aggiornamento gratuito per i computer Windows 10 compatibili e sarà preinstallato sui nuovi Pc di Acer, Asus, Dell, Hp, Lenovo, Samsung e Microsoft Surface. Pubblicato il 31 agosto 2021 da Redazione

Windows 11 è alle porte, o quasi. I5 ottobre èl la data scelta e annunciata ora da Microsoft per l’inizio del rollout della nuova versione del sistema operativo, che sarà gradualmente resa disponibile come aggiornamento gratuito sui Pc Windows 10 compatibili. Windows 11, inoltre, sarà il software preinstallato su nuovi modelli di Acer, Asus, Dell, Hp, Lenovo, Samsung e Microsoft Surface in arrivo prossimamente.

L’azienda di Redmond ha spiegato che gli aggiornamenti gratuiti cominceranno il 5 ottobre e saranno “scaglionati e misurati con un focus sulla qualità”. Microsoft vuol fare tesoro degli insegnamenti accumulati con il lancio di Windows 10 e cercherà di garantire agli utenti “la miglior esperienza possibile”. Questo significa che riceveranno l’upgrade per primi i computer più recenti e dotati di migliori caratteristiche tecniche, le quali in teoria dovrebbero garantire meno problemi nell’installazione dell’aggiornamento. Microsoft stima che il rollout di Windows 11 su tutti i dispositivi compatibili sarà completato intorno ai mesi centrali del 2022.

Tra i punti di forza e le novità del nuovo sistema operativo, Microsoft sottolinea la riprogettazione sia del design grafico sia dei suoni, che sono “moderni, puliti e belli”, che comunicano “un senso di calma”. Il menu Start si arricchisce di una funzione che mostra tra i file recenti le attività svolte dall’utente (sullo stesso Pc o su uno differente) nel cloud e in Microsoft 365. Per migliorare il multitasking e sfruttare al massimo lo schermo del computer, inoltre, debuttano le funzioni Snap Layouts, Snap Groups e Desktops, mentre la funzione Widgets usa l’intelligenza artificiale per fornire accesso diretto ai contenuti e attività più importanti per l’utente.

Altra novità di Windows 11 è l’integrazione di Microsoft Teams direttamente nella barra degli strumenti, anche se per chi non abbia un abbonamento aziendale essa si limita all’applicazione della chat. Significativi sono anche l’allargamento del supporto a numerose applicazioni Android e la riprogettazione del Microsoft Store.