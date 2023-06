Minacce esterne e interne sotto controllo per Cotonella L’azienda sinonimo di biancheria intima e maglieria si appoggia a Sophos per proteggere la propria rete informatica dagli attacchi esterni e dai rischi interni. Pubblicato il 21 giugno 2023 da Redazione

Per fronteggiare gli attacchi informatici servono attenzione continua, visibilità estesa e soprattutto tempestività. Caratteristiche che le tecnologie, da sole, non sempre riescono a garantire. Per questo un numero crescente di aziende si sta affidando a servizi di cybersicurezza gestiti, specie per il rilevamento e la risposta alle minacce. Questa è stata anche la scelta di Cotonella, azienda lombarda che in cinquant’anni di storia (è nata nel 1972) è diventata sinonimo di biancheria intima e maglieria di qualità. Oggi conta su un centinaio di collaboratori e sviluppa un fatturato annuo di 35 milioni di euro.

Negli anni il suo reparto IT ha ampliato sensibilmente i propri servizi, gestendo un crescente livello di complessità e ritrovandosi con l’esigenza di un cambio di direzione nelle proprie strategie di cybersicurezza. Queste prevedevano due livelli d’azione: una gestione quotidiana e operativa, portata avanti dal team IT interno, e attività più specifiche affidate in outsourcing a partner esterni. Restava però scoperto il monitoraggio continuativo della rete aziendale, indispensabile per fronteggiare attacchi sempre più complessi e frequenti. Oltre a doversi difendere dagli attacchi informatici provenienti dall’esterno, semplificando e ottimizzando il processo di reazione e di intervento, Cotonella aveva la necessità proteggersi dalle minacce interne, legate a vulnerabilità dei dispositivi e a comportamenti poco consapevoli dei dipendenti.



“Abbiamo migliorato e incrementato notevolmente i servizi informatici disponibili all'interno e all'esterno dell'azienda, ma ciò ha comportato un aumento dei possibili punti di attacco”, spiega Andrea Mariotti, responsabile IT di Cotonella. “Sebbene il perimetro esterno sia di solito quello considerato più a rischio, noi riteniamo che vada dedicata altrettanta attenzione a ciò che avviene all’interno dell’azienda, assicurandosi che sia le infrastrutture IT sia i dipendenti siano adeguatamente protette da possibili minacce”.



L’azienda ha quindi deciso di affidarsi a un unico fornitore di servizi di cybersicurezza gestiti, che potesse supportare il team IT in ogni fase (dal rilevamento alla risposta) a prescindere dalla tipologia di minaccia e dalla sua complessità. E la scelta è ricaduta su Sophos, che era già fornitore di Cotonella per quanto riguarda la protezione degli endpoint. Il system integrator Computer Design ha coordinato e gestito il progetto dal punto di vista operativo e strategico.

Con l’offerta Sophos Mdr (l’acronimo sta per Managed Detection and Response) Cotonella beneficia ora di un servizio di threat hunting, rilevamento e risposta alle minacce continuativo, 24/7, effettuato da personale esperto. I servizi gestiti si affiancano e potenziano le soluzioni Sophos in uso per firewall, sicurezza delle Vpn e protezione degli endpoint. Ciò che mi ha colpito maggiormente della proposta di Sophos”, racconta Mariotti, “è la sinergia esistente fra il servizio Sophos Xdr di analisi e monitoring e le consolidate competenze di threat hunting degli esperti Sophos Mdr, che monitorano i nostri sistemi 24 ore su 24”.

Per quanto riguarda la difesa dalle minacce interne, Cotonella ha puntato sul miglioramento delle competenze. Con Sophos Phish Threat, uno strumento per la simulazione degli attacchi di phishing, i dipendenti vengono messi alla prova e imparano a riconoscere i segnali di pericolo e gli errori da evitare.

“Il vantaggio principale che abbiamo ottenuto dall’implementazione di Sophos MDR come ulteriore livello di sicurezza in azienda è la tranquillità”, assicura Mariotti. “Può sembrare una banalità, ma in un ambito come quello della cybersicurezza, nel quale le tecnologie e i metodi di attacco evolvono a velocità incredibili, avere al proprio fianco un partner con la competenza di Sophos permette di poter prendere fiato e di concentrarsi con maggiore attenzione e cura su altri aspetti che altrimenti verrebbero trascurati. Inoltre, il livello di soddisfazione raggiunto finora ci porta a valutare di ampliare ulteriormente la nostra collaborazione con Sophos, andando ad adottare le sue soluzioni di sicurezza anche in altre aree, migliorando ulteriormente il livello complessivo di sicurezza aziendale”.