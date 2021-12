Nasser El Abdouli nuovo riferimento per il canale Emea di F5 Il manager è stato scelto per guidare le attività relative all’ecosistema di canale della regione Europa, Medio Oriente e Africa. Pubblicato il 22 dicembre 2021 da Redazione

Per gli operatori del canale della regione Emea che lavorano con F5, azienda specializzata in tecnologie per la delivery e la sicurezza delle applicazioni in rete, c’è ora un nuovo punto di riferimento: l’azienda ha nominato Nasser El Abdouli nel ruolo di Emea vice president for channel sales. Una promozione che il manager ha meritato grazie alla sua più che ventennale esperienza nel settore tecnologico e grazie agli 11 anni di lavoro svolti all’interno di F5.



Più precisamente, nella propria carriera El Abdouli ha ricoperto posizioni di responsabilità all’interno di Citrix, Nice Systems e Check Point, occupandosi sia di sviluppo del business sia del canale. A partire dal 2010 ha contribuito all'espansione di F5 nella regione Emea, fino ad assumere recentemente il ruolo di direttore delle vendite di canale (director of channel sales) per la regione comprensiva di Medio Oriente, Turchia e Africa.



Ora, nel suo nuovo incarico, riporterà a Pierre Castelnau, senior vice president for Emea Sales di F5. “Le applicazioni sono una risorsa sempre più strategica per i clienti”, ha commentato Castelnau, “e il nostro ecosistema di partner riflette questa trasformazione e sta evolvendo di conseguenza. Nasser ha fatto un lavoro straordinario nella regione Meta, promuovendo una collaborazione continua con i partner e garantendo che fossero sempre aggiornati sulle nuove tendenze e soluzioni. Siamo lieti che le capacità di Nasser di ispirare e supportare il canale possano ora rappresentare per F5 un vantaggio anche in tutta l'area Emea".