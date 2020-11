Nel 2021 Samsung potrebbe fornire i chip Exynos a Xiaomi e Oppo Ci sono buone probabilità che il prossimo anno gli smartphone economici dei due produttori cinesi siano equipaggiati con chipset del colosso coreano. Il primo telefono con a bordo il nuovo processore a 5 nm, che verrà presentato il 12 novembre, sarà però il Vivo X60. Pubblicato il 05 novembre 2020 da Redazione

Samsung ha confermato che il 12 novembre annuncerà il suo chipset a 5 nanometri e, secondo alcune indiscrezioni, il primo dispositivo con il nuovo processore Exynos 1080 sarà un telefono Vivo. Inoltre, in base a quanto riportato dal sito Business Korea, il colosso sudcoreano sta pianificando di iniziare dal prossimo anno a fornire i suoi chipset ad altri produttori cinesi di smartphone.

Secondo il report di Business Korea, la business division System LSI di Samsung sarebbe in trattative per fornire, a partire dalla prima metà del 2021, i suoi chip a Xiaomi e Oppo, che li inserirebbe su alcuni telefoni economici. Si dice anche che i due produttori cinesi siano interessati all’acquisto di chip Exynos perché vorrebbero ampliare al massimo la produzione per approfittare della difficile situazione in cui si trova Huawei a causa delle restrizioni del governo statunitense. Attualmente l'unico produttore cinese di smartphone, che utilizza chipset mobili dell’azienda coreana, è Vivo. I suoi telefoni X30 e S6 5G sono equipaggiati con l'Exynos 980, che è il primo con modem 5G integrato.

A quanto pare il nuovo Exynos 1080 a 5 nm sarà basato sulle più recenti Cpu Cortex-A78 di Arm, che si dice offrano prestazioni fino al 20% superiori rispetto alla generazione precedente. Utilizza anche l'ultima Gpu Mali-G78, sempre di Arm. Nel secondo trimestre 2020 Samsung era il quarto player nel mercato globale degli Application Processor (Ap) per smartphone, con una quota del 13 per cento, ma se iniziasse a fornire chipset Exynos a Xiaomi e Oppo, potrebbe passare in terza posizione.