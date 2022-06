Nexi si allarga ancora tramite Bper e Banco di Sardegna La società paytech acquisirà le divisioni di Bper e Banco di Sardegna relative alle attività di merchant acquiring e di gestione Pos. Pubblicato il 01 giugno 2022 da Redazione

Continua il percorso di espansione di Nexi: il gruppo italiano specializzato in pagamenti digitali ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività di gestione dei pagamenti elettronici di Bper Banca e della sua sussidiaria Banco Di Sardegna. Un’acquisizione del valore di 318 milioni di euro, che va ad aggiungersi a quelle recenti di Sia e di Nets, nonché all’acquisto delle divisioni di monetica di Monte dei Paschi, Carige e Intesa Sanpaolo.

Di un’ipotetica acquisizione di parte di Bper si era parlato già a febbraio, in seguito a indiscrezioni riportate da Bloomberg. Ora la conferma: l’accordo, fa sapere Nexi, prevede la costituzione di una “partnership strategica di lungo termine” con Bper Banca Spa e Banco di Sardegna Spa. Queste ultime cederanno a Nexi le proprie divisioni aventi come oggetto le attività di merchant acquiring e di gestione dei terminali Pos.



Contestualmente Nexi acquisirà da Banco di Sardegna la partecipazione totalitaria attualmente detenuta in Numera Sistemi e Informatica, a eccezione delle attività che non riguardano la gestione e l’assistenza Pos.

L’operazione ha un valore di 318 milioni di euro, che potrà però aumentare in caso di pagamento di una eventuale componente differita fino a 66 milioni di euro. Tale pagamento è condizionato al raggiungimento di alcuni target economici e qualitativi. Sommate tra loro, tutte le attività incluse nell’accordo hanno generato nel corso del 2021 un volume transato complessivo di circa 13 miliardi di euro, attraverso una rete di oltre 110mila esercenti e circa 150mila terminali Pos.