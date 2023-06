Notebook e tablet Fujitsu si rinnovano con i più recenti chip Intel Puntano su prestazioni e leggerezza i nuovi Pc portatili Lifebook U9413 e U7613 e i convertibili U5313X e U9313X, con processori Intel di tredicesima generazione. Pubblicato il 05 giugno 2023 da Redazione

Sono rivolti alle aziende e ai professionisti i nuovi portatili di Fujitsu, ovvero i modelli Lifebook U9413 e U7613, due notebook dal fattore di forma classico, e i convertibili tablet/Pc Lifebook U5313X e U9313X. In tutti i casi, una caratteristica distintiva è la presenza dei processori Intel Core di 13esima generazione, accanto ad altri elementi di progettazione in linea con la piattaforma Intel Evo vPro, dunque con funzionalità di sicurezza e gestione per amministratori IT. Il sistema operativo a bordo è Windows 11, in edizione Home o Pro. A detta di Fujitsu, questa nuova gamma vanta “una reattività superiore, tempi di ricarica rapidi e wake-up istantaneo”.

Lifebook U9413 è un portatile “classico” da 14 pollici, che si distingue però al colpo d’occhio per il suo chassis di colore argento-bianco e per una cornice particolarmente sottile, che ottimizza lo spazio dedicato allo schermo. Quest’ultimo ha un ratio 16:10. Le diverse configurazioni disponibili prevedono processore Intel Core i5-1350P (con frequenza massima di 4,7 GHz) o i5-1335U (fino a 4,6 GHz) o i7-1370P (fino a 5,2 GHz), grafica Intel Iris Xe Graphics e memoria Ram da 8 GB, 16 GB o 32 GB.

Rispetto a precedenti modelli, Lifebook U9413 presenta miglioramenti nelle performance termiche, che si traducono in una maggiore silenziosità. Elementi di pregio per l’utilizzo professionale sono la webcam FullHD con sensore a infrarossi e supporto per l’autenticazione biometrica (riconoscimento del volto) tramite Microsoft Hello anche in condizioni di scarsa luce e, addirittura, di buio completo. Per quanto riguarda la connettività, sono presenti le interfacce gigabit Wi-Fi 6E, Intel Thunderbolt 4, Hdmi e quattro Usb Type-C, ma anche un alloggiamento per nano-Sim che permette di sfruttare la rete mobile all’occorrenza. Presente anche il lettore di memory card e il supporto per il Kensington Lock.

Fujitsu propone, invece, un ampio schermo da 16 pollici nel Lifebook U7613, anch’esso con proporzione 16:10 e caratterizzato dalla possibilità di aggiornare o sostituire la batteria quando non più performante. Con un occhio alla sostenibilità e al taglio dei costi aziendali, è possibile scegliere per un modello della rinnovata Serie E5, che ora viene proposta come piattaforma con ciclo di vita di 24 mesi. La famiglia U7 e la E5 condividono, tra l’altro, lo stesso replicatore di porta proprietario offerto come soluzione di docking.

Lifebook U5313X

Nell’ambito dei convertibili, le due novità sono Lifebook U5313X e U9313X. Il primo dei due è un due-in-uno con schermo principale da 13,3 pollici (16:10) e secondo pannello (opzionale) Lcd a basso consumo, rivolto anche ai creativi o a chi ama prendere appunti “a mano libera”.. Può essere utilizzato, infatti, in modalità classica, digitando sulla tastiera, oppure con interazione touch (tramite dita o pennino con ricarica a induzione) anche posizionandolo in modalità “tenda”. Anche in questo caso è prevista la possibilità di autenticazione biometrica con Windows Hello. Il convertibile pesa solo 1,32 chili.

Leggero e pensato per la mobilità è anche il Lifebook U9313X, che propone lo stesso chassis argento-bianco del modello U9413 ma su un design convertibile, con schermo tattile da 13,3 pollici. In questo caso il peso non raggiunge il chilogrammo (998 grammi) e la batteria promette, sulla carta, fino a 14 ore di autonomia. Presente il modulo per la connettività 5G, il pennino digitale e il supporto per il riconoscimento facciale. La nuova gamma di notebook e convertbili Fujitsu è disponibile in Italia attraverso i rivenditori autorizzati di Finix Technology Solutions.

Lifebook U9313X