Nuova interfaccia integrata per Gmail, chat e videochiamate Gli utenti di Google Workspace potranno attivare una nuova interfaccia, con una “visione integrata” per le email, le chat, i meeting di lavoro e le notifiche. Pubblicato il 03 febbraio 2022 da Redazione

Gmail all’interno di Google Workspace avrà un rapporto sempre più stretto con le applicazioni per le chat, i meeting e altre funzioni che costruiscono l’ambiente di lavoro digitale. L’azienda di Mountain View ha annunciato un importante cambiamento per gli abbonati al servizio Google Workspace: una nuova interfaccia grafica che proporrà una “visione integrata” di diverse applicazioni.

Una barra laterale riunirà le icone di Gmail, Chat, Meet e Spaces, e cliccando sull’una o sull’altra l’applicazione selezionata verrà visualizzata in una finestra più grande. All’occorrenza, se per esempio veniamo contattati in chat o se viene avviata una riunione di lavoro, all’interno di una “bolla” comparirà una notifica.

L’aggiornamento sarà presto disponibile, a partire dall’8 febbraio, per gli abbondanti alle edizioni Business Starter, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline e Nonprofits di Workspace, ma anche ai clienti di G Suite Basic e Business, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus.

Per passare alla nuova interfaccia basterà accettare l’invito alla prova che comparirà in Gmail non appena l’aggiornamento sarà disponibile. A partire dal mese di aprile, poi, anche chi non avrà espresso la preferenza per la “visione integrata” passerà in automatico a questa modalità, potendo però ancora tornare indietro (dal menu Impostazioni di Gmail). Nell’ultimo trimestre dell’anno, però, la nuova modalità diventerà lo standard e non sarà più possibile utilizzare la vecchia interfaccia.