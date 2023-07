Nuova sfida per Roberto Vicenzi in MegaByte Sistemi Informatici Dopo una carriera all’interno di Centro Computer, diventa direttore vendite e marketing di MegaByte. Pubblicato il 06 luglio 2023 da Redazione

Roberto Vicenzi accetta la scommessa di MegaByte Sistemi Informatici. Dopo ben 38 trascorsi in Centro Computer, di cui è stato anche uno dei soci fondatori, lo scorso dicembre ha lasciato il system integrator (oggi parte del gruppo Project Informatica). Vicenzi coglie ora una nuova sfida diventando direttore vendite e marketing di MegaByte, una società di consulenza e servizi informatici.

Ma l’appartenenza geografica non cambia: MegaByte, come Centro Computer, ha sede a Cento, nel ferrarese. La società si propone come partner tecnologico per la trasformazione digitale, rivolgendosi in particolare ad aziende piccole e medie dimensioni.

“Siamo felici di accogliere Roberto Vicenzi nel nostro staff”, ha dichiarato Alessandro Gennari, fondatore e direttore generale di MegaByte. “Il suo approccio centrato sul cliente e la sua straordinaria conoscenza delle ultime tendenze tecnologiche ci aiuteranno a delineare soluzioni personalizzate e all'avanguardia che soddisfino anche le più importanti e complesse esigenze aziendali dei nostri clienti”.

“È un onore aver saputo cogliere questa sfida”, ha commentato Vicenzi, “e il mio compito sarà quello di proseguire nel percorso di crescita già avviato dalla società per poter garantire a clienti e prospect i migliori benefici dalle nuove tecnologie assicurando loro di ottenere una buona riduzione dei costi IT. In MegaByte ho incontrato persone motivate ad approfondire ogni aspetto legato all’integrazione di tecnologie e soluzioni digitali nelle varie aree aziendali e, insieme, sapremo trasferire questo entusiasmo a tutti i clienti, mantenendo una forte attenzione anche al tema della sostenibilità”.