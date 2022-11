Nuove offerte di cloud “a pacchetto” per i partner di Nutanix Si aggiorna l’offerta dei “cloud bundle”, indirizzata ai partner di canale e in ultima analisi alle piccole e medie imprese. Ora è possibile calibrare la capacità di calcolo richiesta. Pubblicato il 09 novembre 2022 da Redazione

Adottare il cloud per le piccole e medie imprese non è sempre semplice, per questo ci si spesso affida a un system integrator. Ma gli stessi operatori del canale Ict possono aver bisogno di offerte dei vendor che semplifichino il loro lavoro. Da queste esigenze è nata la nuova generazione dell’offerta Cloud Bundles di Nutanix, disponibile in tutta la regione Emea e declinata in tre versioni: si tratta di “pacchetti” di tecnologie e servizi utili per creare o consolidare infrastrutture cloud (o meglio di cloud ibrido) per attività di calcolo, storage, rete, hypervisor e container.



Basata sull’iniziativa di canale presentata per la prima volta nel 2020, l’offerta Cloud Bundles è indirizzata al segmento delle piccole e medie imprese. Le nuove proposte si chiamano Starter Bundle, Pro Blundle e Ultimate Bundle e si differenziano per complessità e completezza.Starter Bundle fornisce i componenti fondamentali di un ambiente iperconvergente attraverso Nci Starter (la sigla sta per Nutanix Cloud Infrastructure), che fa convergere l'intero stack del data center, compresi elaborazione, storage, networking e virtualizzazione.



Pro Bundle comprende, invece, Nci Pro e Nutanix Cloud Manager (Ncm) Starter, entrambi su core. Ncm può gestire i cloud privati Nutanix e Vmware e permette anche di creare un “cloud invisibile” al servizio degli sviluppatori (i quali possono accedere a risorse di più cloud attraverso una piattaforma simile a un marketplace e possono monitorare il consumo delle risorse stesse). La terza versione, Ultimate Bundle, comprende Nci Ultimate e Ncm Starter. Offre prestazioni iperconvergenti su larga scala in un ambiente applicativo diversificato, con prestazioni elevate e funzionalità San (Storage Area Network).



“La nostra soluzione Nci è apprezzata perché semplifica gli ambienti IT con un modello software-defined basato su server”, ha dichiarato Adam Tarbox, vice president Emea channel sales di Nutanix. “I nuovi Nutanix Cloud Bundles ampliano questo concetto e permettono alla nostra rete distributiva della regione Emea di ordinare facilmente soluzioni per le infrastrutture cloud, gestione multicloud, storage unificato, database e servizi desktop. Per Nutanix il canale è molto importante e vogliamo offrire ai partner soluzioni innovative in cui integrare i propri servizi a valore aggiunto, permettendo così ai loro clienti di crescere in un mondo sempre più cloud”.



“Per i leader aziendali e tecnologici è estremamente impegnativo individuare l'ambiente cloud più adatto alla propria azienda”, ha proseguito Tarbox. “I partner di canale Nutanix hanno le competenze e l'esperienza in tutti i settori verticali per far sì che i risultati di business siano allineati con l'innovazione favorita dal cloud. La nostra nuova offerta Nutanix Cloud Bundles semplifica questo processo e fornisce un ambiente integrato, pur offrendo la flessibilità e la scalabilità di Nutanix Cloud Infrastructure”.



I tre nuovi pacchetti sono disponibili in Emea per gli iscritti al Nutanix Partner Program e includono supporto a livello di produzione e di marketing. Le precedenti offerte Cloud Bundles saranno valide fino a fine anno e per chi è già cliente ci sarà il passaggio automatico alla nuova offerta al momento del rinnovo dell’abbonamento. A differenza delle edizioni precedenti, che prevedevano una capacità di calcolo determinata, i nuovi bundle permetteranno di scegliere quanti core utilizzare (tra 72 e 192). Inoltre è possibile aggiungere il bundle promozionale Nus Pro (Nutanix Unified Storage), con capacità compresa tra 5 e 10 TB.