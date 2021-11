Nuove possibilità e strumenti per i partner di Palo Alto Il Technology Partner Program è stato aggiornato con una nuova struttura basata su quattro livelli di affiliazione, con un portale e con nuove risorse per la formazione. Pubblicato il 25 novembre 2021 da Redazione

Palo Alto Networks vuole garantire ai partner di canale il valore aggiunto della libertà d’azione, della possibilità di realizzare progetti di cybersicurezza completi per i propri clienti. A tal fine la società californiana, specializzata in soluzioni di difesa preventiva (firewall, protezione Dns, threat intelligence, detection and response e altro ancora), ha aggiornato e ampliato il proprio Technology Partner Program con nuovi strumenti, risorse e una diversa struttura di livelli di affiliazione.

Sono previsti ora quattro livelli di partnership, cioè Élite, Premier, Select e Self-Service, ai quali si accede in base a diversi criteri (posizionamento sul mercato, complementarietà delle tecnologie rispetto al portfolio di prodotti di Palo Alto, eccetera). Salendo di livello, i partner hanno via via accesso a risorse di sviluppo, certificazioni, formazione, supporto go-to-market e supporto tecnico.

L’intero Technology Partner Program beneficia anche di una migliorata automazione, che si traduce in processi di sviluppo dell'integrazione, apprendimento flessibile, convalida e qualificazione automatizzate. Lo scorso agosto, inoltre, ha debuttato un portale Web che permette ai partner di gestire in autonomia molte attività, come i processi di application, quelli di onboarding e la consultazione di aggiornamenti in tempo reale sullo stato dell'integrazione.

"I nostri clienti si affidano a noi per avere un supporto concreto nell’orientarsi in un panorama di soluzioni di protezione sempre più competitivo e nella scelta di un ecosistema di partner tecnologici che li aiuti a rilevare, mitigare e difendersi dalla prossima minaccia IT”, ha commentato Tana Rosenblatt, vice president di Technology Partnerships di Palo Alto Networks. "I miglioramenti apportati al nostro Technology Partner Program sono pensati per mettere i nostri partner tecnologici in una situazione ancora migliore, offrendo ai clienti la scelta di un ecosistema di partner impegnati in integrazioni perfette e soluzioni di sicurezza complete per affrontare le minacce informatiche presenti e future". Il Technology Partner Program di Palo Alto include attualmente 900 integrazioni tra sicurezza di rete, cloud e operation, comprese quelle disponibili nel marketplace Cortex Xsoar.