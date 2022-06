Nuovi programmi e offerte nel programma partner di Fortinet L’Engage Partner Program include nuove facilitazioni, pacchetti di soluzioni (in forte sconto) e l'accreditamento Preferred Services Partner. Pubblicato il 09 giugno 2022 da Redazione

Fortinet aggiorna il proprio programma di canale, l’Engage Partner Program, per aiutare gli operatori appartenenti all’ecosistema ad ampliare l’offerta di tecnologie e servizi di cybersicurezza. In sintesi, per fornire loro nuove opportunità di crescita attraverso “servizi di sicurezza redditizi e altamente differenziati”. Debutta, innanzitutto, un nuovo accreditamento per i partner di maggiore esperienza, che potranno fregiarsi della qualifica di Engage Preferred Services Partner e beneficiare di un supporto diretto da parte degli degli esperti di Fortinet e dell’accesso a formazione specializzata.

Tutto questo permetterà di migliorare il posizionamento agli occhi delle aziende clienti e anche le competenze del personale in merito alle tecnologie di cybersicurezza proposte. Inoltre gli Engage Preferred Services Partner potranno collaborare direttamente con gli esperti del supporto professionale Fortinet sulle implementazioni per sfruttare le metodologie del vendor.

Altra novità riguarda i percorsi di crescita offerti ai partner: Fortinet intende agevolare l'adesione al programma e aiutare i partner a diventare degli Mssp (Managed Security Service Provider), cioè dei fornitori di servizi di sicurezza gestiti per i propri clienti. I partner Select non devono più disporre di un Security Operation Centre (Soc) e inoltre Fortinet in offrirà gratuitamente una licenza FortiCloud premium a coloro che, all’interno di questo livello, avranno completato i requisiti di certificazione Nse per il modello Mssp. In questo modo i partner Select potranno erogare in modo più efficiente i servizi gestiti essenziali.

La terza novità sono due “kit di produttività” offerti tramite cloud i partner Engage: un Cloud Starter Kit e un Cloud Enterprise Kit. Il primo dei due comprende un pacchetto Sku preselezionato di soluzioni FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiCASB, FortiWeb e FortiMail; il secondo consiste in un pacchetto Sku preselezionato che include FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiCASB, FortiWeb, FortiMail e FortiSandbox. Entrambi i kit prevedono uno sconto dell'80% sulle soluzioni racchiuse nel pacchetto.

C’è poi un’ultima novità circoscritta per il momento agli Stati Uniti, l’Enterprise Agreement per le Pmi. Si tratta di un programma teso a fornire ai partner una struttura dei costi e un flusso di ricavi più prevedibili, con true-up trimestrali. Può aiutare, inoltre, i partner a semplificare la gestione dei propri asset, sia quelli di proprietà sia quelli presi a servizio o ereditati in gestione.