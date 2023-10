Nuovi vantaggi per chi offre servizi gestiti basati su Cradlepoint Il programma Managed Service Provider (Msp) è stato aggiornato con nuovi listini, benefici, supporto logistico e funzionalità di NetCloud Manager. Pubblicato il 03 ottobre 2023 da Redazione

Novità in arrivo per i partner di canale di Cradlepoint, azienda specializzata in soluzioni di connettività wireless edge 5G e LTE gestite dal cloud. L’annuncio riguarda i Managed Service Provider (Msp) che offrono ai propri clienti servizi gestiti basati su tecnologia Wireless Wan: il programma a loro dedicato è stato rivisto “per adattarsi alle esigenze specifiche del loro modello di business”, ha fatto sapere la Cradlepoint, e con elementi che aiutano a costruire servizi gestiti ad alto valore.

L’opportunità di mercato esiste, considerando la sempre maggiore domanda di servizi gestiti proveniente dalle aziende e considerando, anche, le previsioni di Gartner sul futuro delle tecnologie di rete wireless. La società di ricerca stima che entro il 2025 il 50% degli endpoint wireless aziendali utilizzerà servizi di rete che offrono funzionalità aggiuntive rispetto alla comunicazione, fatto che crea terreno fertile per gli Msp.

La lista di novità introdotte nel programma include nuovi requisiti e benefici per il modello di business degli Msp, onboarding dedicato e supporto marketing, un listino prezzi riservato (che fornisce SKU con pricing, packaging e funzionalità studiate per gli Msp), supporto logistico “white glove” e funzionalità di NetCloud Manager esclusive per i fornitori di servizi gestiti.

Cradlepoint ha anche fatto sapere che entro la fine dell’anno presenterà un “Playbook Msp”, uno strumento pensato per supportare i partner nella creazione e fornitura di servizi gestiti. I partner riceveranno “indicazioni su opportunità di mercato, casi d'uso e storie di successo, oltre a supporto marketing, vendite, formazione e un programma completamente rivisto”, ha anticipato Cradlepoint.