Nuovo livello “top” e più collaborazione per i partner di Juniper Nel 2022 debuttano nel programma partner alcune novità, fra cui un livello di affiliazione “top”, ulteriori incentivi e una piattaforma di engagement. Pubblicato il 03 dicembre 2021 da Redazione

Juniper Networks si prepara a creare nuove opportunità per i propri partner di canale con alcune novità, annunciate ora e pronte a diventare effettive a partire dall’inizio del 2022. Nel partner program dell’azienda - specializzata in soluzioni per il networking, per il cloud dei service provider e per la sicurezza delle reti - debutterà un nuovo livello di affiliazione “top”, battezzato Elite Plus: stando alle dichiarazioni, offrirà maggiore supporto, investimenti e premi, insieme a risorse dedicate per lo sviluppo del business e per la generazione di domanda.

Altra novità sono i “sales pod” virtuali, che creeranno uno spazio di lavoro condiviso da partner ed esperti di Juniper, che qui potranno comunicare in tempo reale. Questo strumento permetterà di migliorare la collaborazione, di accorciare i cicli di vendita e dunque di migliorare i tassi di conversione. La terza novità del programma è una piattaforma di formazione, chiamata Learning Academy, dove confluiranno contenuti e webinar.



Infine, in continuità con la strategia di investimenti avviata nel 2021, gli incentivi previsti dal programma nel 2022 premieranno saranno i partner per i lead e le nuove opportunità presentate. Inoltre verranno offerti incentivi per il software e per i partner Elite Plus.



“Juniper Networks è un’azienda legata ai suoi partner e gli investimenti che abbiamo compiuto nel programma 2022 aiuteranno a consolidare le partnership e a proseguire sulla strada della super-crescita”, afferma Gordon Mackintosh, vice president of Global Channel & Virtual Sales di Juniper Networks. “Siamo convinti che la nostra strategia di acquisizioni e le innovazioni abbiano creato il portfolio di soluzioni di networking più completo oggi disponibile. Introducendo questo spirito innovatore nel partner program, con un nuovo livello Elite e la nuova comunità, siamo pronti a sostenere la crescita e l’espansione negli anni a venire”.