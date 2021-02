Nuovo programma (più ricco) per i partner di canale di Acronis Con il #CyberFit Partner Program, incentrato sul cloud, l’azienda offrirà a reseller e service provider maggiori incentivi, strumenti di marketing e attività di formazione. Pubblicato il 03 febbraio 2021 da Redazione

Acronis, società di cybersicurezza specializzata in antivirus, backup, disaster recovery e gestione della protezione degli endpoint, presenta un nuovo programma di canale chiamato #CyberFit Partner Program, incentrato sul cloud e dedicato a reseller e service provider. Si tratta di un perfezionamento del programma già esistente: Acronis ha voluto mettere più enfasi sulla “crescita delle attività dei partner, in particolare per i servizi cloud”, spiega l’azienda, e premiare i service provider e i rivenditori “per l'esperienza, l'impegno e la volontà dimostrate nel crescere insieme ad Acronis”.

Il programma prevede, dunque, incentivi e benefit associati alle prestazioni ottenute nella vendita di prodotti Acronis. Alcuni degli incentivi finanziari previsti dipendono dal livello di partnership e includono sconti e finanziamenti per lo sviluppo del mercato; altri aumentano in base alle risorse commerciali e per il marketing messe in campo. In quest’ambito il programma prevede anche l’introduzione, il prossimo marzo, di nuovi strumenti per l'automazione del marketing e dei rinnovi.

Acronis offre, poi, la propria assistenza per la gestione degli account, con livelli associati alla partnership e un supporto commerciale dedicato per i partner Platinum. Nel programma sono inclusi anche supporto tecnico avanzato (a garanzia di tempi di risposta più rapidi) e attività di formazione tecnica e formazione alle vendite, attraverso i corsi (in presenza e online) della Acronis #CyberFit Academy.

“Nell'odierno mondo digitale, è imprescindibile semplificare e rendere efficace la connessione tra vendor e partner, perché è il modo per ottimizzare l'esperienza utente", ha commentato Phil Goodwin, research director di Idc. "Il nuovo #CyberFit Partner Program di Acronis è concepito proprio per consolidare questo tipo di relazione”.

“La redditività dei partner è una priorità per Acronis”, “Dal lancio di Acronis Cyber Protect, lo scorso anno, abbiamo ricevuto un incredibile numero di commenti positivi da parte dei partner, che sottolineano le maggiori opportunità di business e di aumentare la produttività dei professionisti IT”, ha sottolineato il fondatore e Ceo dell’azienda, Serguei Beloussov. "L'introduzione del nuovo #CyberFit Partner Program, incentrato sul cloud, mette a disposizione dei partner tutti gli strumenti utili per un ulteriore balzo di crescita, introducendo nuovi servizi di cyber protection da proporre ai propri clienti".

Acronis ha anche annunciato il lancio di un nuovo portale Web per i partner, una piattaforma che semplificherà la gestione degli account e le comunicazioni fra gli operatori di canale e il vendor: sarà attivo dal prossimo marzo.