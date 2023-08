Nvidia festeggia i risultati record nella “nuova era del computing” L’adozione dell’AI generativa su scala mondiale fa volare i numeri di Nvidia, con ricavi trimestrali raddoppiati su base annua. Pubblicato il 24 agosto 2023 da Redazione

Una “nuova era del computing”, un nuovo capitolo della storia dell’informatica. I toni usati da Nvidia a commento dell’ultima trimestrale sono enfatici, ma non del tutto fuori luogo: l’era a cui la società si riferisce è quella dell’intelligenza artificiale, o meglio dell’AI incorporata nei semiconduttori e, da qui, nei data center su cui si basano servizi cloud di ogni genere. Entrata ormai nel club delle “trillion dollar company”, le aziende che hanno superato i mille miliardi di dollari di capitalizzazione, Nvidia ha annunciato risultati finanziari trimestrali ancor superiori alle già entusiastiche attese.

I ricavi di maggio, giugno e luglio hanno segnato un nuovo record, 13,51 miliardi di euro, con una crescita del 101% anno su anno e dell’88% trimestre su trimestre. In particolare è cresciuto il giro d’affari della divisione Data Center, 10,32 miliardi di dollari nel trimestre, in crescita del 171% anno su anno. I numeri degli utili fanno ancor più girare la testa: i 2,48 dollari di utili per azione (dato Gaap) sono in crescita dell’854% su base annua e del 202% su base trimestrale (il dato non Gaap è 2,70 dollari e rappresenta una crescita del 429% anno su anno).



L’adozione su larga scala delle Gpu Nvidia H100 da parte dei fornitori di servizi cloud hyperscaler ha contribuito all’importante progresso di ricavi e utili. Nel trimestre, inoltre, Nvidia ha portato avanti collaborazioni con società tecnologiche come ServiceNow e Accenture (per lo sviluppo di programmi di accelerazione dell’adozione dell’AI generativa in azienda), Vmware (con l'iniziativa chiamata Vmware Private AI Foundation), Snowflake (per large language model basati su dati proprietari), Wpp (per sviluppare un motore di AI generativa per la creazione di contenuti), Softbank e Hugging Face (per il training di algoritmi su supercomputer).

(Immagine: Nvidia)



“Una nuova era del computing è cominciata”, ha dichiarato il fondatore e Ceo, Jensen Huang. “Le aziende di tutto il mondo stanno passando dal calcolo general-purpose al calcolo accelerato e all’intelligenza artificiale generativa”. Un concetto simile era già stato espresso dall’amministratore delegato lo scorso marzo, quando Huang aveva parlato di “momento iPhone dell’intelligenza artificiale”.

Nvidia riconoscerà agli azionisti 0,04 dollari di dividendi il giorno 28 settembre. Inoltre l’azienda ha annunciato un piano di buyback delle proprie azioni per un valore di 25 miliardi di dollari.