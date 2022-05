Oltre tremila nuove assunzioni e collaborazioni per Capgemini Italia La filiale italiana della società di consulenza assumerà entro la fine dell’anno 3.300 nuove risorse, tra consulenti gestionali e IT, ingegneri ed esperti di digitale. Pubblicato il 23 maggio 2022 da Redazione

Consulenti gestionali e IT, ingegneri ed esperti di digitale: chi cerca lavoro in una di queste categorie professionali potrà trovare un’occasione importante in Capgemini. La filiale italiana della società di consulenza assumerà entro la fine dell’anno 3.300 nuove risorse destinate appunto ad allargare i team di consulenti gestionali e IT, ingegneri ed esperti di digitale. Nelle parole di Capgemini, la campagna di assunzione è “volta a favorire il percorso di trasformazione digitale del Paese, prerequisito fondamentale per conseguire gli obiettivi di crescita economica”, mentre dal punto di vista dell’azienda il vantaggio sarà quello di aumentare le competenze tecniche nelle aree a maggior crescita.

I nuovi assunti contribuiranno “allo sviluppo di progetti innovativi e altamente richiesti e diversificati tra settori, aree geografiche e clienti, operando in un'atmosfera inclusiva dove tutte le forme di diversità vengono valorizzate e apprezzate”, sottolinea Capgemini. Su scala globale, la società attualmente conta in organico circa 340mila dipendenti e collaboratori, distribuiti in una cinquantina di Paesi.



“La nostra mission”, ha dichiarato Michelangelo Ceresani, HR director di Capgemini Italia, “è sprigionare il potenziale umano attraverso la tecnologia per creare un futuro inclusivo e sostenibile: per questo abbiamo definito un consistente piano di assunzioni rivolto a neolaureati e professionisti, con la convinzione che dalla combinazione di persone competenti e appassionate e da un approccio incentrato sull’innovazione tecnologica, sapremo portare avanti il nostro ambizioso piano di crescita e sostenere le organizzazioni nel plasmare il futuro delle loro filiere”.

Michelangelo Ceresani, HR director di Capgemini Italia

Il direttore delle risorse umane ha assicurato che chi entra in Capgemini si trova “inserito all’interno di un’azienda attenta allo sviluppo e al benessere delle persone, grazie a una cultura che alimenta il talento di ciascuno attraverso un ambiente di lavoro dinamico ed inclusivo”. I dipendenti possono beneficiare di percorsi di crescita e formazione continua, di modalità di lavoro flessibili e di programmi di wellness e wellbeing.



Nel dettaglio, le figure ricercate sono un migliaio di neolaureati in discipline scientifiche e tecnologiche, ingegneria, matematica ed economia, 1.200 professionisti con esperienza in aree tecnologiche specifiche (digitalizzazione dei processi aziendali, cloud, gestione dei dati, Crm, Erp, eccetera), e 1.100 risorse con expertise in ambito ingegneristico, ricerca & sviluppo e industria 4.0. Sul sito di Capgemini Italia è possibile ricercare le posizioni aperte in base al tipo di contratto, al ruolo e alla città.